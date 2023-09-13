【英超】Snapdragon成曼聯球衣新贊助商 傳年花近6億

英超球會曼聯（Manchester United）周二（12日）宣布，來季起球衣胸口贊助商改為美國半導體公司高通（Qualcomm）旗下﹑主力生產芯片的子公司Snapdragon。外界盛傳，贊助金額高達每年6,000萬英鎊（約5.86億港元）。

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曼聯聲明中表示，已同意與高通擴大戰略合作，讓Snapdragon的標誌將在曼聯球衣展示。球會表示，新球衣胸口贊助協議明年起生效，男子及女子球隊同樣適用。

Snapdragon早在去年已與曼聯合作，後者宣傳芯片產品，前者協助曼聯改善球賽日時主場奧脫福球場（Old Trafford Stadium）內的網絡連接問題。雙方合作後，曼聯己升級主場的WiFi系統。

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現時，曼聯的球衣胸口贊助商為視像會議軟件公司TeamViewer。去年雙方宣布合作不會延長後，曼聯持續尋找新贊助商。

據英國媒體周一（11日）報稱，曼聯與高通的贊助合作金額估計高達每年6,000萬英鎊。如果消息屬實，曼聯新贊助將超越西甲班霸皇家馬德里（Real Madrid）與阿聯酋航空（Emirates）的合作。

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責任編輯：吳漢培