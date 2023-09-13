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【香港樓市】唐英年：現時是減辣時機　建議循兩方面考慮　「樓市升市民消費自然疏爽」

宏觀解讀 10:47 2023/09/13

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唐英年：現時是減辣時機　樓市是市民是否外出消費的心理因素、可循兩方面考慮減辣

香港樓市交投淡靜，近月樓價亦回落，2021年至今累跌約15%，要求樓市減辣之聲開始出現。曾任財政司司長的唐英年接受《星島日報》訪問時表示，樓市對整體經濟是非常重要指標，也是市民是否外出消費的重要心理因素，因此認同現時是減辣時機，但亦要維持「住房不炒」的原則，因此可酌量減一些「辣招」，例如3000萬元或以上豪宅，可考慮不收從價印花稅，直言不想樓崩坍。

建議為豪宅市場減辣

唐英年舉例指，樓市上升時，市民的自住物業由1000萬元升至1500萬元，心理上富有了，外出消費自然較豪爽，但當樓市不斷下跌，原本1000萬元變成950萬元，心理感覺一定很差，因此不願外出消費，故此政府必須評估樓市下調是短暫性，或涉基礎社會和經濟因素。

他建議為豪宅市場減辣，因一般市民很少能承擔3000萬元或以上的單位，故撤辣不影響普通市民置業自住，但可鼓勵有財政能力者多買一個物業，給予子女或孫兒。

調低首置的從價印花稅稅階

對於首置人士，唐英年認為，可調低首置的從價印花稅稅階，如購買500萬元或以下單位，只需付100元稅款，這對很多希望置業的年輕或中年人是好事。

談及港股，唐英年指，現時香港股市印花稅是0.13%，買賣便是0.26%，較內地的0.05%貴了5倍，故不只調整印花稅，須多管齊下。他又稱，現時社會氣氛與2003年很似，若此時加稅只會令市民更反感。

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ET財智Talk

編輯：陳韻妍

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