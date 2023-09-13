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【國產ChatGPT】阿里雲向公眾開放「通義千問」

股市 10:49 2023/09/13

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阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲今早宣布，向社會全公眾開放人工智能大模型「通義千問」，意味通義千問同樣通過內地《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案。阿里雲現開放網頁版通義千問和API連接版本。

網頁版通義千問：https：//qianwen.aliyun.com/

據阿里雲網頁，使用通義千問需要用上內地手機號碼登記，或使用內地版阿里雲App、支付寶和釘釘帳戶登入。可以提供的服務包括創意文案、學習助手和辦公助理等服務。

阿里雲稱，在IDC最新的AI大模型評估報告顯示，通義千問在全部11項測試中獲得通用能力、創新能力、服務能力、平台能力、生態合作、電商行業應用6項滿分，名列前茅。

阿里雲預告近期將開源更大參數規模的AI大模型

阿里雲今年4月向外邀請測試通義千問，首月有超過20萬企業和機構用戶申請接入通義千問測試。目前，OPPO、得物、釘釘、淘寶、浙江大學等已與阿里雲達成合作，基於通義千問訓練自己的專屬大模型或開發大模型應用。

阿里雲主打開源研大模型，預告近期將開源一個更大參數規模的大模型版本，供全社會免費商用。阿里雲希望和全行業共建大模型開源生態，降低大模型使用的門檻，讓大模型技術更好地為每個企業和個人所用。

阿里雲於2022年提出MaaS（Model as a Service，模型即服務）理念，其靈積平台已託管了通義千問、Stable Diffusion、ChatGLM-v2、百川、姜子牙等業界領先的大模型；此外，阿里雲魔搭社區集聚了200多萬AI開發者、1000多個優質AI模型，模型累計下載總量超過7500萬，是中國大模型開源第一社區。

ET財智Talk

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