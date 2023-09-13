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【中美關係】SEC前主席：美國大型企業應披露中國風險敞口　讓投資者了解潛在風險

股市 10:24 2023/09/13

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【中美關係】SEC前主席：美國大型企業應披露中國風險敞口　讓投資者了解潛在風險

美國證交會（SEC）前主席Jay Clayton表示，作為試點計劃的一部分，美國大型上市公司應開始披露其對中國的風險敞口，讓投資者和政府了解潛在風險。

Jay Clayton出席美國眾議院中共特別委員會舉行的聽證會，會上聽取基金經理Jim Chanos等人證詞；委員會正探討中國對美國金融穩定構成的風險。

市值逾500億美元美國企業應披露

他在證詞中建議，市值超過500億美元或在中國收入或成本超過100億美元的大型企業，應披露其對中國的風險敞口，並提議有關企業講述一旦中美經濟關係受損，將會對其營運會構成的影響。

「若對投資者來說，風險增加，他們便會撤走資金，若風險下降，他們就會繼投資。」Jay Clayton指，更多披露可減少系統性風險。

即使Jay Clayton不再在政府任職，但作為SEC前主席，其看法仍在美國政府中具影響力。

相關文章：【中美關係】高盛與中投共同設立私募基金投資7家英美公司　涉人工智能、無人機等領域

相關文章：【中美關係】美商務部長雷蒙多提出美企在華營商擔憂　包括美光和英特爾

編輯：陳韻妍

美股 貿易戰 中國市場 外交 中國共產黨 經濟 中美關係 美國眾議院
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