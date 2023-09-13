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全球載客服務業成長的最佳位置

宏觀解讀 10:15 2023/09/13

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2023年第2季利潤優於市場預期，而第3季前瞻符合市場預期。受疫情影響表現疲軟的美國載客服務業在2023年第2季利潤恢復至疫情前的總商品價值水平，而東南亞載客服務業的恢復率則是超過85%；主要受惠於經濟的重開以及入境旅客增加。

2023年第2季載客服務業不僅利潤優於市場預期，受惠於司機供需環境改善，提供給司機的獎勵較少，公司也預測第3季的盈利能力可望進一步回升。此外，過去12至15個月，由於民眾偏好在餐廳用餐，促使送餐服務業表現疲軟，但送餐服務在2023年第2季也開始呈現回升，這對相關行業也是正面訊號。

市場預期，行業中期將呈現雙位數增長；滲透率也具上升的潛力。根據獨立的產業研究，全球送餐服務業和全球載客服務業於2022年至2030年期間的複合年增率分別為10.3%和8.8%，因為迄今為止滲透率仍然偏低。星展集團認為，美國的載客服務業比東南亞的同業更有可能確保較佳的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）率，因為基於下列兩個關鍵因素他們不必支付高額的司機奬勵費用。

首先，大多數美國司機擁有自己的汽車，不像東南亞的司機每天需以所得的30%至50%支付汽車租賃費用。其次，美國消費者在食品外送服務中傾向於支付司機訂單價值的15至20%作為小費，而東南亞的支付比例不到5至10%，因此美國公司可以承擔並支付相對較低的司機傭金。

同時提供載客和送餐服務業相較於僅提供單一服務的同業可望有較佳的表現。同時提供載客和送餐服務能夠增加對經常使用食物外送服務的年輕客群，而在高峰時段外送餐資源用於載客服務，以及透過會員點數和其他促銷活動可進行交叉銷售。

東南亞和美國的即時需求（on-demand）產業動態有所不同。在東南亞，即時需求產業受到價格親民的影響（例如共乘選項），機場載客數增加，以及與餐廳競爭的影響。然而，在美國，該產業則是受更高頻率的搭乘和訂單，以及送餐服務和利潤率成長的驅動。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)  

欄名 : 星級展望

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