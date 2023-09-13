【內房危機】碧桂園又一境內債展期通過　9隻展期債券僅剩1隻待表決

▲ 【內房危機】碧桂園9隻展期債券 僅剩1隻待表決

碧桂園 （02007） 境內債展期再有新進展，內媒報道指，碧桂園旗下「20碧地04」債券展期方案已於昨晚獲表決通過，目前碧桂園旗下9隻計劃展期的境內債，僅剩下「16騰越02」債券待表決通過，其餘均已成功展期。碧桂園今早曾升逾9%，高見1.17元，最新升5.6%，報1.13元。

報道指，據悉「20碧地04」債券展期方案與此前已通過展期的境內債券展期方案一致，即到期日後1個月兌付本金2%及小額兌付款項、後兩個月兌付2%、後三個月3%，後12個月10%、後24個月15%、後30個月25%、後36個月兌付44%。

碧桂園對債券持有人表示，對於償付節奏不同可能引發的增信資產包共享的公平性問題，會通過在議案中約定資產處置的留存原則，以及資產包現金流使用需等比償付對應增信債券等原則，從條款角度保證公平性。

此外，就各筆債務展期方案，碧桂園還提及了提前還款機制，即結合近期政策密集出台背景，根據投資者反饋，考慮增設與現金流指標等掛鉤的提前還款條款，增加長年限展期的接受度。

【內房危機】碧桂園成功為6隻到期境內債展期

【分析】瑞銀再降碧桂園目標價至毫子股 為何看淡公司難受惠於內房新政？

責任編輯︰梁浩碩