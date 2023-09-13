  • 28°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 10:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】碧桂園又一境內債展期通過　9隻展期債券僅剩1隻待表決

股市 09:42 2023/09/13

分享：

分享：

【內房危機】碧桂園9隻展期債券　僅剩1隻待表決

碧桂園 （02007） 境內債展期再有新進展，內媒報道指，碧桂園旗下「20碧地04」債券展期方案已於昨晚獲表決通過，目前碧桂園旗下9隻計劃展期的境內債，僅剩下「16騰越02」債券待表決通過，其餘均已成功展期。碧桂園今早曾升逾9%，高見1.17元，最新升5.6%，報1.13元。

報道指，據悉「20碧地04」債券展期方案與此前已通過展期的境內債券展期方案一致，即到期日後1個月兌付本金2%及小額兌付款項、後兩個月兌付2%、後三個月3%，後12個月10%、後24個月15%、後30個月25%、後36個月兌付44%。

碧桂園對債券持有人表示，對於償付節奏不同可能引發的增信資產包共享的公平性問題，會通過在議案中約定資產處置的留存原則，以及資產包現金流使用需等比償付對應增信債券等原則，從條款角度保證公平性。

此外，就各筆債務展期方案，碧桂園還提及了提前還款機制，即結合近期政策密集出台背景，根據投資者反饋，考慮增設與現金流指標等掛鉤的提前還款條款，增加長年限展期的接受度。

【內房危機】碧桂園成功為6隻到期境內債展期

【分析】瑞銀再降碧桂園目標價至毫子股　為何看淡公司難受惠於內房新政？

責任編輯︰梁浩碩

港股 碧桂園 債券 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】內房造好、碧桂園升13%　阿里巴巴、美團逆市跌　恒指高開105點（不斷更新）

下一篇文章

【高息股】盈健醫療發盈警 料財年少賺約50%　股價跌逾13%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分析】國際大賭盤齊賭人民幣8算　中國本周有機會減息？
【分析】國際大賭盤齊賭人民幣8算　中國本周有機會減息？
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　經中銀抽綠債有機會贏新iPhone、富昌推16項優惠、耀才新舊客均11免、有銀行10免（不斷更新）
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　經中銀抽綠債有機會贏新iPhone、富昌推16項優惠、耀才新舊客均11免、有銀行10免（不斷更新）
【黑客入侵】數碼港承認暗網發現疑似外洩資料　黑客組織今早再流出受害者個人資料
【黑客入侵】數碼港承認暗網發現疑似外洩資料　黑客組織今早再流出受害者個人資料
【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息　明年料減息約一厘
【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息　明年料減息約一厘
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　滙豐高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　滙豐高港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款