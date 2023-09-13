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【港股市況】滙豐ADR較港高逾2% 恒指黑期升約105點（不斷更新）
港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開114點，恒指料開報18140點。滙豐 （00005） ADR折合報59.33元，較港收市價高1.38元或2.4%。騰訊 （00700） ADR折合報323.32元，較港收市價高1.32元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.39元，較港收市價高0.09元或0.1%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【09：13】期指開報18130點，升34點。
【09：07】恒指黑期升約105點，報18127點。
【08：17】【新股IPO】樂艙物流2490招股 入場費約5606元
【07：49】【新股IPO】友芝友生物2496今日起招股 一手入場費4040元
【07：45】【Morning精點】滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？︱新地大跌日新鴻基郭氏家族斥資1.28億增持
【07：45】港股ADR收報18140點，升114點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.33元，較港收市價高1.38元或2.4%。騰訊 （00700） ADR折合報323.32元，較港收市價高1.32元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.39元，較港收市價高0.09元或0.1%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國今晚公布CPI通脹數據，市場觀望，美股反覆偏軟，道指跌17點，報34645點；標指跌25點，報4461點；納指跌144點1.04%，報13773點。
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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點 滙豐高港2%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩