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【港股市況】內房造好、碧桂園升13% 阿里巴巴、美團逆市跌 恒指高開105點（不斷更新）
港股反彈，大市高開約100點。內房造好，融創 （01918） 升逾8%，碧桂園 （02007） 升逾7%，恒大 （03333） 升逾6%，恒指高開105點，報18131點，科指升0.5%，報4082點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【10：06】上海證券交易所上市審核委員會公告，其定於9月19日召開2023年第85次上市審核委員會審議會議，屆時將審議新特能源股份有限公司的首發事項。新特能源 （01799） 升12%，高見15.94元。
【10：03】寶龍地產 （01238） 升逾36%，高見1.68元。
【09：57】恒指早段升約70點，報18096點，科指微跌近1點，報4063點。
【09：55】碧桂園 （02007） 升幅擴大至13%，高見1.21元。中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.2%，雅居樂 （03383） 升逾11%，龍湖 （00960） 升近4%。融創 （01918） 升6%，恒大 （03333） 升近半成。另外，花樣年 （01777） 升逾23%，富力地產 （02777） 升逾16%。
【09：49】蘋果發布iPhone15，手機設備股今早個別發展，舜宇 （02382） 升近3%，瑞聲 （02018） 跌近1%，高偉電子 （01415） 跌逾2%。
【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場 iPhone 15最平6,899港元入手 周五晚起預售
【09：47】遠洋集團 （03377） 股價回吐，今早逆市跌逾3%，低見0.76元。
【09：44】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，跌0.2%，騰訊 （00700） 升0.3%，美團 （03690） 跌近1%。
【09：43】【內房危機】碧桂園又一境內債展期通過 9隻展期債券僅剩1隻待表決
【09：22】盈健醫療 （01419） 發盈警，預計年度純利不多於1.85億元，按年少賺逾50.7%，股價低開逾13%。
【高息股】盈健醫療發盈警 料財年少賺約50% 股價跌逾13%
【09：22】內房造好，融創 （01918） 升逾8%，碧桂園 （02007） 升逾7%，恒大 （03333） 升逾6%，恒指高開105點，報18131點，科指升0.5%，報4082點。
【09：13】期指開報18130點，升34點。
【09：07】恒指黑期升約105點，報18127點。
【08：17】【新股IPO】樂艙物流2490招股 入場費約5606元
【07：49】【新股IPO】友芝友生物2496今日起招股 一手入場費4040元
【07：45】【Morning精點】滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？︱新地大跌日新鴻基郭氏家族斥資1.28億增持
【07：45】港股ADR收報18140點，升114點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.33元，較港收市價高1.38元或2.4%。騰訊 （00700） ADR折合報323.32元，較港收市價高1.32元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.39元，較港收市價高0.09元或0.1%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國今晚公布CPI通脹數據，市場觀望，美股反覆偏軟，道指跌17點，報34645點；標指跌25點，報4461點；納指跌144點1.04%，報13773點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點 滙豐高港2%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩