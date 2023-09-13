【恒指夜期+ADR】　恒指夜期跌30點（不斷更新）

美國8月整體CPI數據雖然大升，但核心通脹回落，核心通脹為儲局加息指標，除了能源價格大升外，其他通脹壓力不大，不過，市場仍未見紓一口氣，美債息及美滙未見回軟，反映市場對通脹前景仍有保留。

夜期升48點，報18103點，中概股指數跌0.2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 123.41 +0.2% 騰訊ADR 320.06 0.0% 滙豐ADR 60.55 +2.6% 阿里巴巴美股 86.24 +0.8%

北水轉錄逾17億淨流出 買碧桂園遠洋大手沽盈富基金

北水再次轉錄淨流出，全日走資17.7億元。資金主要吸納內房股，碧桂園 （02007） 及遠洋集團 （03377） 分別錄1及0.7億元淨流入，美團 （03690） 亦有0.5億元淨流入；淨流出方面，盈富基金 （02800） 走資21.7億元，兩大油股中石油 （00857） 及中海油 （00883） 則分別錄4.4及3.2億元淨流出。

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比亞迪跌近3% 舜宇升3% 恒指跌16點續守萬八關、成交不足800億

港股反彈乏力，高開回軟續跌，仍險守18000點。恒指高開105點，其後走勢向下，轉跌最多70點，午後窄幅上落，恒指全日跌16點，收報18009點，成交798.6億元。科指跌0.6%，報4041點。比亞迪 （01211） 跌近3%，舜宇 （02382） 升3%，國藥 （01099） 跌逾3%，融創 （01918） 升近4%。地產股向好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 分別升逾1%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 59.00 +1.8 +26 10 友邦 67.05 +0.8 +9 362 建行 4.33 +0.7 +5 2 比亞迪 247.80 -2.8 -11 37 阿里巴巴 85.55 -0.9 -12 21 美團 123.10 -1.4 -15 -

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分析：

【分析｜保險業】下半年香港保險市場為何值得看好？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：00】夜期升48點，報18103點

【18：45】北水轉錄逾17億淨流出 買碧桂園遠洋大手沽盈富基金 恒指夜期跌30點

【17：31】【新股IPO】途虎養車9690周五招股、一手入場費約3131元 引入騰訊、零跑等基石投資者

【17：27】【SOGO】利福國際啟德雙子樓命名「The Twins 雙子匯」 延至2024年中開幕

【16：46】【分析】法巴：看好科指多於恒指 只因一個理由？

【16：10】比亞迪 （01211） 跌近3%，舜宇 （02382） 升3%，國藥 （01099） 跌逾3%，融創 （01918） 升近4%，地產股向好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 分別升逾1%。恒指跌16點，收報18009點，續險守萬八關，成交798.6億元。科指跌0.6%，報4041點。

【中國市場】歐盟：對中資電動車企啟動反補貼調查 「歐洲歡迎競爭，但不是惡性競爭」

【16：05】【HSBC滙豐】滙豐任命Lok Yim接替陳秀明 任環球私人銀行亞太區總監

【16：00】恒指U盤前跌26點，報17998點。

【15：45】滙豐 （00005） 升近2%，報59元。

【15：36】比亞迪 （01211） 尾市向下，跌3%低見247元，吉利 （00175） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌逾1%，廣汽 （02238） 跌0.7%。

【15：28】【華為小米】華為小米達成全球專利交叉許可協議 覆蓋包括5G在內的通訊技術

【15：20】遠洋 （03377） 尾市回吐近23%，低見0.63元。億達 （03639） 亦跌近23%，低見0.29元。

【15：08】港股尾市變動不大，跌約19點，報18009點。

【14：31】大市午後續於18000點爭持，最新跌32點，報17993點。

【14：10】【數碼港資料外洩】黑客暗網發放400GB洩取資料 數碼港CEO在內員工個人資料失守、孫東：指示各部門檢討

【13：49】大市最新跌約15點。

【13：23】卓航 （01865） 挫逾七成，破底低見0.088元。

【13：15】舜宇 （02382） 短綫向上，股價升逾4%報62.8元。至於同是手機孖寶的瑞聲 （02018） ，股價跌逾2%，低見14.04元。

【13：14】花樣年 （01777） 午後初段升逾51%，報0.133元。

【13：04】恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 分別廿升逾1%，信置 （00083） 跌逾3%，長實 （01113） 升0.3%。

【13：02】大市最新轉升約10點，報18036點。

【13：01】【一帶一路論壇】丁薛祥：中央支持香港盡早加入RCEP 冀香港進一步推動資金融通

【13：00】恒指午後初段跌約20點，報18005點。科指跌.5%，報4044點。

【12：00】恒生指數半日跌37點，報17988點，成交418億元。科指跌0.6%，報4038點。ATM跌0.7%至1.5%，滙豐 （00005） 升逾1%，友邦 （01299） 升0.8%。碧桂園 （02007） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升逾12%，花樣年 （01777） 升逾36%，富力地產 （02777） 升22%。

【11：52】【港元拆息】港元拆息續全線上揚 1個月HIBOR逼近5厘

【11：48】億達中國 （03639） 續回吐，跌25%，低見0.29元。

【11：43】恒指中午收市前跌約40點，報17985點，科指跌0.6%，報4038點。

【11：39】富力地產 （02777） 抽上，最新升逾46%，高見2.25元。

【11：30】上證半日跌0.9%，深證跌1.5%，創業板指跌1.6%。

【11：17】【騰訊700】騰訊據報獲《蔚藍色法則》手遊版開發和發行權 押注遊戲帶動國際市場增長

【11：16】【澳門旅遊】澳門酒店業：暑假後平日入住率仍有七八成 料國慶黃金周酒店房價料與暑假相若

【10：58】友聯國際教育租賃 （01563） 逆市升逾36%，馬可數字科技 （01942） 升逾11%。

【10：50】【國產ChatGPT】阿里雲向公眾開放「通義千問」

【10：48】港股續於18000點關口爭持，恒指最新跌33點，報17992點，科指跌0.6%，報4040點。

【10：48】【香港樓市】唐英年：現時是減辣時機 樓市是市民是否外出消費的心理因素、可循兩方面考慮減辣

【10：46】滙豐 （00005） 逆市升逾1%，友邦 （01299） 升1%。恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 升0.3%至0.5%。

【10：27】國藥 （01099） 跌逾3%，低見21.45元。

【10：25】大市最新轉跌約15點，報18010點，科指跌0.5%，報4044點。

【10：22】新地 （00016） 股價升近1%，高見81.55元。

【新地16】新地大跌日入市 新鴻基郭氏家族斥資1.28億增持

【10：06】上海證券交易所上市審核委員會公告，其定於9月19日召開2023年第85次上市審核委員會審議會議，屆時將審議新特能源股份有限公司的首發事項。新特能源 （01799） 升12%，高見15.94元。

【10：03】寶龍地產 （01238） 升逾36%，高見1.68元。

【09：57】恒指早段升約70點，報18096點，科指微跌近1點，報4063點。

【09：55】碧桂園 （02007） 升幅擴大至13%，高見1.21元。中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.2%，雅居樂 （03383） 升逾11%，龍湖 （00960） 升近4%。融創 （01918） 升6%，恒大 （03333） 升近半成。另外，花樣年 （01777） 升逾23%，富力地產 （02777） 升逾16%。

【09：49】蘋果發布iPhone15，手機設備股今早個別發展，舜宇 （02382） 升近3%，瑞聲 （02018） 跌近1%，高偉電子 （01415） 跌逾2%。

【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場 iPhone 15最平6,899港元入手 周五晚起預售

【09：47】遠洋集團 （03377） 股價回吐，今早逆市跌逾3%，低見0.76元。

【09：44】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，跌0.2%，騰訊 （00700） 升0.3%，美團 （03690） 跌近1%。

【09：43】【內房危機】碧桂園又一境內債展期通過 9隻展期債券僅剩1隻待表決

【09：22】盈健醫療 （01419） 發盈警，預計年度純利不多於1.85億元，按年少賺逾50.7%，股價低開逾13%。

【高息股】盈健醫療發盈警 料財年少賺約50% 股價跌逾13%

【09：22】內房造好，融創 （01918） 升逾8%，碧桂園 （02007） 升逾7%，恒大 （03333） 升逾6%，恒指高開105點，報18131點，科指升0.5%，報4082點。

【09：13】期指開報18130點，升34點。

【09：07】恒指黑期升約105點，報18127點。

【08：17】【新股IPO】樂艙物流2490招股 入場費約5606元

【07：49】【新股IPO】友芝友生物2496今日起招股 一手入場費4040元

【07：45】【Morning精點】滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？︱新地大跌日新鴻基郭氏家族斥資1.28億增持

【07：45】港股ADR收報18140點，升114點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.33元，較港收市價高1.38元或2.4%。騰訊 （00700） ADR折合報323.32元，較港收市價高1.32元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.39元，較港收市價高0.09元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國今晚公布CPI通脹數據，市場觀望，美股反覆偏軟，道指跌17點，報34645點；標指跌25點，報4461點；納指跌144點1.04%，報13773點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點 滙豐高港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩