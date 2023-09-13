  • 27°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】樂艙物流2490招股　入場費約5606元

新股IPO 08:17 2023/09/13

分享：

分享：

【新股IPO】樂艙物流2490招股　入場費約5606元

內地民營跨境海運物流商樂艙物流 （新上市編號︰02490） 今日（13日）起至18日招股，樂艙物流計劃發行2839萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎4.45至5.55元，集資最多近1.6億元，一手入場費5605.97元，樂艙物流預期於9月25日首日掛牌。

樂艙物流自營跨境海運連接中國和包括美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、澳大利亞、日本、越南及印度尼西亞等國。去年收入按年增9.8%至46.1億元人民幣。其中，自營跨境海運收入26億元人民幣，升34.2%，佔同年跨境物流服務收入的59.3%。跨境物流服務總量為355,663標準貨櫃（TEU）跌6.5%。期內，母公司擁有人應佔利潤3.8億元人民幣，減少0.8%。

所得款項淨額約52%將用於建立物流設施，包括倉庫、集裝箱堆場、購買拖車及投資倉庫、訂單及運輸管理軟件系統；4%用於擴大其業務覆蓋範圍及全球網絡；7%用於採用數字技術及升級互聯網服務系統；20%用於戰略投資及收購與業務互補的業務或資產；7%用於建立拖車運輸服務匹配平台；10%用於一般企業用途及營運資金需求。

【新股IPO】友芝友生物2496今日起招股　一手入場費4040元

【新股IPO】內地化妝和護膚品牌伽藍擬最早明年來港上市　集資最多39億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

ET財智Talk

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】蘋果發布會後概念股部署 油股升勢完未？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【新股IPO】友芝友生物2496今日起招股　一手入場費4040元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　滙豐高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　滙豐高港2%（不斷更新）
【分析】國際大賭盤齊賭人民幣8算　中國本周有機會減息？
【分析】國際大賭盤齊賭人民幣8算　中國本周有機會減息？
【黑客入侵】數碼港承認暗網發現疑似外洩資料　黑客組織今早再流出受害者個人資料
【黑客入侵】數碼港承認暗網發現疑似外洩資料　黑客組織今早再流出受害者個人資料
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　經中銀抽綠債有機會贏新iPhone、富昌推16項優惠、耀才新舊客均11免、有銀行10免（不斷更新）
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　經中銀抽綠債有機會贏新iPhone、富昌推16項優惠、耀才新舊客均11免、有銀行10免（不斷更新）
【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息　明年料減息約一厘
【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息　明年料減息約一厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款