▲ 【新股IPO】樂艙物流2490招股 入場費約5606元

內地民營跨境海運物流商樂艙物流 （新上市編號︰02490） 今日（13日）起至18日招股，樂艙物流計劃發行2839萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎4.45至5.55元，集資最多近1.6億元，一手入場費5605.97元，樂艙物流預期於9月25日首日掛牌。

樂艙物流自營跨境海運連接中國和包括美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、澳大利亞、日本、越南及印度尼西亞等國。去年收入按年增9.8%至46.1億元人民幣。其中，自營跨境海運收入26億元人民幣，升34.2%，佔同年跨境物流服務收入的59.3%。跨境物流服務總量為355,663標準貨櫃（TEU）跌6.5%。期內，母公司擁有人應佔利潤3.8億元人民幣，減少0.8%。

所得款項淨額約52%將用於建立物流設施，包括倉庫、集裝箱堆場、購買拖車及投資倉庫、訂單及運輸管理軟件系統；4%用於擴大其業務覆蓋範圍及全球網絡；7%用於採用數字技術及升級互聯網服務系統；20%用於戰略投資及收購與業務互補的業務或資產；7%用於建立拖車運輸服務匹配平台；10%用於一般企業用途及營運資金需求。

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責任編輯︰梁浩碩