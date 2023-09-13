【新股IPO】友芝友生物2496今日起招股　一手入場費4040元　公開發售孖展未足額

▲ 【新股IPO】友芝友生物2496今日起招股 一手入場費4040元

友芝友生物 （新上市編號︰02496） 今日（13日）起至18日招股。友芝友生物計劃行1100萬H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎16至20元，集資最多2.2億元，一手入場費約4040.4元，友芝友生物將於9月25日掛牌。

截至周三（13日）晚上10時，友芝友生物公開發售孖展認購1,405萬元，未足額。

友芝友生物是開發用於治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病的雙特異性抗體（BsAb）療法的生物技術公司，已設計和開發了七種臨床階段候選藥物。去年虧損及綜合開支總額1.9億元人民幣，按年擴大27.2%，其中研發開支1.6億元人民布，增39.4%。

公司引入3名基石投資者，包括由國有東湖管委會旗下光谷健康、楚興友瑞大健康產業投資基金，以及樸華凱智公司，合共認購約近1.1億元股份。

所得款項約80%將用作核心產品M701計劃進行的臨床試驗、準備註冊申請及商業化推出計劃（包括銷售和市場推廣活動）；12%將用作Y101D計劃進行的臨床試驗；8%作營運資金和一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩