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【Apple發布會2023】USB-C版本AirPods Pro 2同步亮相　港售$1,849即日開放預購

科技 08:00 2023/09/13

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（蘋果官方圖片）

蘋果（Apple）在香港時間今（13日）凌晨時分舉行秋季發布會，除了帶來全新Apple Watch外，也正式宣布iPhone 15系列全面改用USB-C充電頭。與此同時，Apple也表示推出全新配備USB-C充電功能的AirPods Pro 2，即日起接受訂購， 並於9月22日起店內發售。

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蘋果指出，AirPods Pro 2比上一代高出兩倍的「主動消噪」效能、具備更先進的「通透模式」，以及更多尺寸選擇的耳塞。AirPods Pro 2升級至配備USB-C充電，亦具備防塵能力。

而iOS 17更新也會為AirPods Pro 2帶來更多新功能與特色，如：將「主動消噪」與「通透模式」動態結合的「適應性音訊」，根據用户身處的環境聲音調整噪音控制；另外「對話感知」功能，當用户與身邊人開始交談，短至與同事快講一兩句，以至在咖啡店購買午餐，「對話感知」功能均會調低播放中的音訊音量，增強用户面前的聲音，同時降低背景雜音。

配備MagSafe 充電盒（USB‑C）的AirPods Pro 2售價為1,849港元 。

責任編輯：曾曉汶

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