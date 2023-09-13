【Web 3.0】生成式AI及Web 3.0融入金融平台　助推動合規應用

AI及 Web 3.0 是2023年香港的熱話，四方精創推出以金融業相關的生成式AI及Web 3.0 平台 Banking Copilot及FINNOSafe。



Banking Copilot是AI 合規應用平台，透過利用 Azure OpenAI協助金融機構簡化合規流程，自動收集合規數據和相關文件紀錄、進行風險評估和應對，並且完善整體管治架構。



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FINNOSafe是AI 驅動的 Web 3.0 平台，主要功能包括「FINNOSafe錢包」以及「FINNOSafe代幣化資產託管服務」。FINNOSafe 錢包是一個涵蓋數碼資產和卡支付的自主託管冷錢包，讓金融機構的客戶和員工儲存和轉移數碼資產。

四方精創董事長周志群表示，隨著Web 3.0時代的到來，及央行數碼貨幣（CBDC）、虛擬資產和生成式 AI 的興起，將這些技術整合至企業的市場策略、商業模式、以至技術應用計劃之中。

Microsoft 大中華區董事長兼首席執行官侯陽表示，Microsoft 透過革新的雲端和生成式 AI 解決方案推動本港金融及金融科技創新，同時為金融業界建構符合企業級安全保障和負責任 AI 原則的平台架構。

編輯：梁巧恩