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【分析｜美股】摩通籲投資者增持現金　全因一個理由？

股市 22:11 2023/09/12

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美股今年走勢強勁，道指年內至今仍錄得約5%升幅，但多間大行對股市及債市前景看淡，甚至是華爾街較樂觀的分析師，摩根大通市場策略師Marko Kolanovic亦建議投資者降低債券配置比例，並增持現金。

Marko Kolanovic指，已將該行的政府債券配置比例由3%至2%，同時提升現金配置比例，由4%上調至5%，指大宗商品價格上漲，可能再度引發通脹並導致央行延長緊縮政策。但表示全球央行如開始減息，俄烏局勢及中美關係同時出現緩和，則會對股市更為樂觀。

他認為，最近股市的溫和調整仍未能糾正較高的股價估值和市場過度樂觀的情緒，預期今年大部分時間維持對風險市場負面展望，主要因為利率前所未有地上升，正緩慢地侵蝕經濟，並為市場去風險化奠定基礎。

Marko Kolanovic重申維持防禦性觀點，維持對股票和信貸產品的低配，對現金和大宗商品則為超配。

開市追揸沽

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編輯：葉志偉

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