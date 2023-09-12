【數碼港元】科大夥滙豐驗證數碼港元　首階段百多名商學院師生參與

金管局5月啟動數碼港元先導計劃，其中，HSBC滙豐 （00005） 將透過在香港科技大學構建一個支付生態圈，以驗證數碼港元（e-HKD）在真實支付交易環境下的情況。科大商學院金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏表示，本月開始在校園進行與驗證數碼港元相關的先導計劃。

楊淑敏透露，本月起推首階段先導計劃，百多名商學院師生參與試驗，近日學院進行一些簡介會，參加驗證的師生可下載指定應用程式（App）後試用，在校內部分商戶購物，會透過問卷形式檢視師生試用反應，亦會向商戶了解整個試用流程，讓商戶反映在交易運作時有何需注意之處，待收集意見後改善先導計劃。改善計劃後推第二階段，則再擴展至全校更多學生參與。

她表示，參與的師生下載App後，滙豐會向他們的測試「電子錢包」發50元供他們試用，購物時需掃描QR Code（二維碼），不設增值安排。

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記者：胡學能