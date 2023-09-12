  • 27°C
香港時間 : 2023912日 (週二) 22:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼港元】科大夥滙豐驗證數碼港元　首階段百多名商學院師生參與

股市 21:48 2023/09/12

分享：

分享：

金管局5月啟動數碼港元先導計劃，其中，HSBC滙豐 （00005） 將透過在香港科技大學構建一個支付生態圈，以驗證數碼港元（e-HKD）在真實支付交易環境下的情況。科大商學院金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏表示，本月開始在校園進行與驗證數碼港元相關的先導計劃。

楊淑敏透露，本月起推首階段先導計劃，百多名商學院師生參與試驗，近日學院進行一些簡介會，參加驗證的師生可下載指定應用程式（App）後試用，在校內部分商戶購物，會透過問卷形式檢視師生試用反應，亦會向商戶了解整個試用流程，讓商戶反映在交易運作時有何需注意之處，待收集意見後改善先導計劃。改善計劃後推第二階段，則再擴展至全校更多學生參與。

她表示，參與的師生下載App後，滙豐會向他們的測試「電子錢包」發50元供他們試用，購物時需掃描QR Code（二維碼），不設增值安排。

相關文章：

【數碼港元】滙豐：數碼港元將如iPhone顛覆市場想法　夥科大建支付生態圈

記者：胡學能

港股 港元 香港金融管理局 滙豐控股（00005） 金融 Fintech
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股業績︳ORCL】甲骨文季度收入、指引均遜預期　股價開市跌11%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【分析】國際大賭盤齊賭人民幣8算　中國本周有機會減息？
【分析】國際大賭盤齊賭人民幣8算　中國本周有機會減息？
【TSLA】Tesla狂升1成　大摩首選Tesla目標價400美元　唱好Dojo超級電腦系統
【TSLA】Tesla狂升1成　大摩首選Tesla目標價400美元　唱好Dojo超級電腦系統
【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息　明年料減息約一厘
【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息　明年料減息約一厘
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾67億淨流入　大手吸盈富信達生物沽中海油騰訊%　恒指夜期跌29點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾67億淨流入　大手吸盈富信達生物沽中海油騰訊%　恒指夜期跌29點（不斷更新）
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款