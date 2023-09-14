【數碼港元】滙豐和科大商學院展開假設性數碼港元測試

金管局5月啟動數碼港元先導計劃，其中，HSBC滙豐 （00005） 將透過在香港科技大學構建一個支付生態圈，以驗證數碼港元（e-HKD）在真實支付交易環境下的情況。HSBC滙豐和科大商學院今宣布，將於9月16日起展開為期一周的假設性的數碼港元測試。

為準備是次測試，滙豐設計並構建一個平台，利用分布式分類帳技術（DLT），模擬在不同零售場境的設定下，處理可編程貨幣的支付和即時結算。近200名科大師生已報名參與試驗，而每位參加者可透過計劃特設的電子錢包內，獲得100元假設性的數碼港元代幣，在7天測試期間，於校內的咖啡店及飯堂等共5家商戶消費。

測試亦包括滙豐和科大商學院攜手進行的用戶體驗研究，相關結果將會用作日後進一步試驗及研究的基礎。

滙豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradović）表示，滙豐一直積極參與不同市場的央行數碼貨幣項目，滙豐擁有相關經驗，加上本身強大的數碼及交易銀行服務的能力，令該行能在4個月內完成設計、構建並於科大展開是次試驗項目，師生們亦對這個測試深感興趣。博揚認為，今次研究結果將有助驗證數碼貨幣在零售及公共場景的效用，他期待與業界夥伴合作，利用創新科技的潛力，塑造貨幣未來。

是次測試亦利用科大在金融科技方面的研究，以展示假設性的數碼港元的潛在優勢，詳情將於今年第4季公布。

科大商學院：學院為師生簡介測試

科大商學院金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏日前表示，近日學院進行一些簡介會，參加驗證的師生可下載指定應用程式（App）後試用，在校內部分商戶購物，會透過問卷形式檢視師生試用反應，亦會向商戶了解整個試用流程，讓商戶反映在交易運作時有何需注意之處，待收集意見後改善先導計劃。改善計劃後推第二階段，則再擴展至全校更多學生參與。

她表示，參與的師生下載App後，滙豐會向他們的測試「電子錢包」發假設性的數碼港元代幣供他們試用，購物時需掃描QR Code（二維碼），不設增值安排。

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記者：胡學能