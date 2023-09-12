工銀（亞洲）推出手機銀行「貨幣掛鈎合約」服務

中國工商銀行（亞洲）指出，自7月推出於手機銀行申請掛鈎產品及結構性存款賬戶以來，客戶反應熱烈，8月透過手機銀行開通此賬戶的客戶環比上升近四成。

該行特別推出全新手機銀行「貨幣掛鈎合約」投資服務，持有掛鈎產品及結構性存款賬戶的客戶現可透過手機銀行，根據對外匯市場的預測，自由協定匯價，選擇基本貨幣、掛鈎貨幣及投資年期，投資回報視乎掛鈎貨幣同存款貨幣的引伸波幅、投資年期和協定匯價。入場費低至5,000美元（或等值其他貨幣），更有多達10種貨幣可供選擇，包括港元、美元、歐羅、英鎊、加元、日圓、澳元、新西蘭元、瑞士法郎及人民幣，並可按個人需要選擇一星期至六個月的靈活投資期。

2023年6月26日至2023年9月30日期間（包括首尾兩日），客戶透過個人網上銀行、手機銀行或「工銀智投資」APP完成指定交易，包括貨幣兌換、證券賣出、基金認購及匯款等四大類別，可享現金獎賞。

現有客戶最高可享1,000元現金獎賞，名額為555名；全新「e開戶」客戶最高可享2,000元現金獎賞，名額為100名。獎賞次序將根據獲得現金獎賞金額而定，即獲得現金獎賞金額越高者，優先獲得現金獎賞。名額有限，先到先得，送完即止。