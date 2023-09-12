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【黑客入侵】數碼港資料再被放上暗網　專家促成立委員會處理

科技 20:30 2023/09/12

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香港數碼港被黑客組織Trigona攻擊，上周己公開聲稱取得超過400GB數據，而數碼港亦承認，遭未經授權的第三方入侵部分電腦系統，並已報警處理及向執法部門尋求協助。

今日事件又有新發展，Trigona於社交平台X上，發放新一批包括個人身份證、銀行帳戶資料等，還包括數碼港董事局會議資料、會議記錄、年度計劃、合作公司資料和招標及合約文件；甚至傳出涉及與政府部門相關文件，當中包括創新科技及工業局、建築署、屋宇署和城規會。Trigona聲稱，全是從香港數碼港獲得的資料。

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數碼港在下午回應指，於 9 月 6 日注意到暗網上有疑似與該事件有關的資料被披露，便隨即作出公佈並通知可能受到影響的人士。而今天(12日)亦有留意到暗網上有進一步可能與該事件有關的資料。根據數碼港現有的調查結果，確實該些資料包括個人姓名及聯絡方法、員工、前員工及求職者的資料，以及少量的信用咭資料。

數碼港表示，已直接聯繫可能受影響人士，並向他們免費提供由專業保安顧問負責的身份監察服務，亦設立了專責的網站以提供更多資訊。同時鼓勵受影響人士，留意帳戶中的任何可疑活動或通知。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，根據現時在暗網漏出的資料顯示，建議數碼港不應只聯絡受害者，甚至曾合作的夥伴也要聯絡，提醒他們也要小心防範。

至於已漏出的資料會否被利用來進行詐騙，數碼港也難以知曉，數碼港應成立委員會幫助受害者。

編輯：梁巧恩

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