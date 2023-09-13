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【日企破產】食材、燃料價格暴漲　日本拉麵店破產年比急增3.5倍

商業 13:00 2023/09/13

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日本市場研究機構東京商工研究，日前公布2023年1月至8月期間拉麵店破產趨勢，調查顯示債務1,000萬日圓以上的拉麵店破產個案有28宗，相比去年同期大幅增長3.5倍。而與疫情相關的破產案有15宗（去年同期為6宗），佔所有破產個案的一半以上（53.5%）。

【時尚匯展】45%時裝展商　看好新興市場成復甦關鍵

如果破產個案數持續以平均每月3.5宗的速度持續，全年的破產個案總數有可能超過2013年的42宗，這是自2009年以來，15年來的最高水平。

在新冠疫情之初，拉麵店因宣布緊急狀態而關門、縮短營業時間而破產，2020年1月至8月期間發生了創紀錄的31宗。然而，下半年因政府針對疫情期間的支援有所擴大，2020年全年僅有38家破產，即下半年只增加了7宗。由於支援措施有效，破產數量一直受到控制，2022年破產數量只有21家，創歷史新低。

可是，當疫情過後，不僅政府停止了與疫情相關的支援，食品價格上漲、公用事業成本和勞動力成本上漲變得更加嚴重，導致破產數量不斷增加。

熬過疫情、輸給通脹

由於拉麵店不需要大型烹飪設備，所需的創業資金也較少。從資本規模來看，「資金低於1,000萬日圓」的拉麵店破產個案有26宗（92.8%），「員工不足5人」的有25宗（89.2%），充分顯示最受影響的是小企微企，而這種規模的拉麵店數量亦最多。

近年除了俄烏戰爭導致小麥價格上漲外，原油、各種原料的價格以及電力、天然氣等公用事業成本也隨之上漲。而人口較少、經濟規模較弱的城市，亦因勞動力短缺導致勞動力成本上升，成本急劇上升，這些城市的拉麵店面臨著日益困難的處境。隨著成本持續上漲，拉麵店可能需要相當長的時間才能疫情的影響中恢復過來。

【中小企】商會昐政府吸引更多外資投資　夜經濟有助吸引過夜旅客

責任編輯：李智賢

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