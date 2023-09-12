【黑雨+颱風】保監局促業界公平迅速處理極端天氣理賠　將收集數據監督

香港10月內經歷超強颱風蘇拉和破紀錄黑雨兩次極端天氣，不少汽車、商場等財產受損，保監局最新向受規管一般保險公司總裁發通函，提醒業界透明、公平及迅速地處理極端天氣事件後的理賠事宜，並且從險企收集數據，以便更好確認和監督理賠進度。

保監局表示，會盡快向業界發出相關範本，要求保險公司於提交2023年第3季度一般保險數據時一併交回。

保監局指出，兩次極端天氣事件帶來大規模的經濟損失，保險公司應該提供足夠的資源來處理可能出現的查詢和索賠潮，並敦促保險業不單要透明、公平和及時的方式解決索賠，也應在過程中對其保單持有人展現同理心。

保監局續指，兩次事件令不少車主、中小企業財產損失，希望藉此機會喚起公眾對市場保險不足、合理保障潛在風險的意識，但當中首要是保險業界能達到公眾對專業服務和及時處理的期望。

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