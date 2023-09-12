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【可持續投資】富達：42%受訪者了解可持續發展的「公正轉型」理念　亞洲投資者認知比例低於歐洲

股市 18:54 2023/09/12

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富達國際全球首席可持續發展總監陳振輝表示，如何衡量和實踐「公正轉型」並不容易

可持續發展趨勢下，富達國際認為，「公正轉型（Just Transition）」是可持續發展的優先領域之一，該行並將「公正轉型」定義為「以對每人公平公正的方式，從高碳經濟轉型至低碳經濟」，因此早前進行調查，了解機構投資者及金融投資中介對「公正轉型」認知程度及投資意向。

僅35%已採用或正建構此「公正轉型」主題投資策略

調查顯示，僅42%受訪者中表示了解「公正轉型」理念，其中亞洲投資者 （30%） 認知比例低於歐洲投資者 （47%）。鑑於對「公正轉型」一詞感陌生，投資者普遍對社會可推動實現「公正轉型」缺乏信心，43%受訪者認為此目標並不太可能實現。對於實現此目標的所需時間，27%認為成功轉型將需時15年以上，52%認為這將是一個持續的過程。

基於社會對「公正轉型」欠缺認知及信心，亦解釋了為何了解「公正轉型」的投資者中，僅35%表示已經採用或正在建構此ESG主題的投資策略。當中，38%歐洲受訪者及20%亞洲受訪者表示已經採用或正建構相關的投資策略，反映歐洲市場在這方面相對領先。然而，52%投資者認為「公正轉型」主題投資是ESG投資策略的一部分。

投資者關注環境及社會的影響

就長線投資而言，91%投資者認同「公正轉型」主題將對投資組合的風險回報帶來正面影響，反映投資者看到此主題的潛在長線投資機遇。不過，投資者短線對此主題的風險回報看法仍存分歧， 21%認為正向、26%認為負向、52%認為中性。

被問及投資「公正轉型」主題的主因，77%受訪者選擇「通過投資對環境保護帶來正面影響以實現淨零排放」，及73%認為「對社會帶來正面影響」，顯示投資者考慮此投資主題時，尤其關注環境及社會的影響。

富達國際全球首席可持續發展總監陳振輝表示，如何衡量和實踐「公正轉型」並不容易，但在推動影響社會向可持續經濟模式轉型的過程中，「公正轉型」必須為核心考慮因素。

富達與研究機構Coalition Greenwich合作進行調查，徵求127名機構投資者及金融投資中介的意見。

開市追揸沽

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編輯：陳韻妍

可持續發展 富達 可持續投資 氣候暖化 ESG 歐洲
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