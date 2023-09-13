  • 28°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德AI版女模吸金力勝真人 月賺逾15萬

環球社會熱點 09:05 2023/09/13

分享：

分享：

德國一名女模利用人工智能（AI）科技，創作一個虛擬版本的自己，並在網上收獲大批粉絲，月收入高達2萬美元（約15.7萬港元），賺錢能力更勝現實中的自己。然而，女模並不介意虛幻的自己更受歡迎。

美斯斥8400萬佛州購過萬呎豪宅 距離球場僅15分鐘路程 【下一頁】

28歲的德國女模Sika Moon表示，在娛樂行業打滾5年後持續默默無聞，已經厭倦重覆及缺乏創意的工作，遂決定用AI另闢生路。

Sika Moon利用AI創造出一個她心中「夢想中的自己」，一個完美﹑求保青春及性感的自己。Sika Moon強調，AI版本亦是她的一部分，基於她原來的身體及臉孔創造出來的版本。

美國男籃FIBA世界盃失利 LBJ擬率NBA眾星戰巴黎奧運 【下一頁】

AI版同樣投身成人產業，並每月可賺取高達2萬美元，成為虛擬人物平台Fanvue中英國收入前1%創作者，吸金力更勝真人。

Sika Moon坦言不介意AI版更受歡迎，指角色能夠讓她以更有與眾不同的手法展示過往業內未曾出現的創意。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英地鐵明年料加價8% 私有化以來最大增幅
今日
英地鐵明年料加價8% 私有化以來最大增幅
男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情
2023/09/12
男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情
威尼斯徵42元旅客費 旅宿床位首超居民人數
2023/09/12
威尼斯徵42元旅客費 旅宿床位首超居民人數
Spotify CEO否認 狂播自行上傳歌曲可月賺9360元
2023/09/12
Spotify CEO否認 狂播自行上傳歌曲可月賺9360元
企業用4公斤黃金及6426顆鑽 打造全球最貴硬幣紀念英女王
2023/09/12
企業用4公斤黃金及6426顆鑽 打造全球最貴硬幣紀念英女王

你可能感興趣

英地鐵明年料加價8% 私有化以來最大增幅
今日 08:05
英地鐵明年料加價8% 私有化以來最大增幅
男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情
18:00 2023/09/12
男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情
威尼斯徵42元旅客費 旅宿床位首超居民人數
14:10 2023/09/12
威尼斯徵42元旅客費 旅宿床位首超居民人數
網絡熱話 人工智能 社交平台 娛樂行業 德國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美斯斥8400萬佛州購過萬呎豪宅 距離球場僅15分鐘路程
美斯斥8400萬佛州購過萬呎豪宅 距離球場僅15分鐘路程
【俄烏戰爭】金正恩訪俄料議軍售 美國傳將援烏長程導彈（持續更新）
【俄烏戰爭】金正恩訪俄料議軍售 美國傳將援烏長程導彈（持續更新）
企業用4公斤黃金及6426顆鑽 打造全球最貴硬幣紀念英女王
企業用4公斤黃金及6426顆鑽 打造全球最貴硬幣紀念英女王
男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情
男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情
利比亞水災逾3千人遇難 過萬人失蹤（第三版）
利比亞水災逾3千人遇難 過萬人失蹤（第三版）
美國男籃FIBA世界盃失利 LBJ擬率NBA眾星戰巴黎奧運
美國男籃FIBA世界盃失利 LBJ擬率NBA眾星戰巴黎奧運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款