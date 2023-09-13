德AI版女模吸金力勝真人 月賺逾15萬

德國一名女模利用人工智能（AI）科技，創作一個虛擬版本的自己，並在網上收獲大批粉絲，月收入高達2萬美元（約15.7萬港元），賺錢能力更勝現實中的自己。然而，女模並不介意虛幻的自己更受歡迎。

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28歲的德國女模Sika Moon表示，在娛樂行業打滾5年後持續默默無聞，已經厭倦重覆及缺乏創意的工作，遂決定用AI另闢生路。

Sika Moon利用AI創造出一個她心中「夢想中的自己」，一個完美﹑求保青春及性感的自己。Sika Moon強調，AI版本亦是她的一部分，基於她原來的身體及臉孔創造出來的版本。

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AI版同樣投身成人產業，並每月可賺取高達2萬美元，成為虛擬人物平台Fanvue中英國收入前1%創作者，吸金力更勝真人。

Sika Moon坦言不介意AI版更受歡迎，指角色能夠讓她以更有與眾不同的手法展示過往業內未曾出現的創意。

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責任編輯：吳漢培