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拜登感謝越南國家主席擺烏龍 被揭貼錯相後刪文

環球政治 08:35 2023/09/13

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美國總統拜登（Joe Biden）周末訪問越南後，於社交平台X（前稱Twitter）發帖文感謝越南國家主席武文賞。但網民發現他貼錯與另一越南政治人物的合照，白宮其後刪文。

拜登訪越南 就飛機採購及人工智能達成協議 【下一頁】

拜登的官方X帳戶周一（11日）發文，感謝武文賞召開富有成效的會議。拜登讚揚美國與越南的夥伴關係旨在釋放人民潛力，並由此帶來一系列令人難以置信的可能性。

 

不過帖文附上的照片，為拜登與越南國會主席王廷惠的合照，而非他與武文賞的合照。由於王廷惠與武文賞都戴著眼鏡，黑髮也分向同一側，惹起網民質疑拜登擺烏龍認錯兩人。

拜登的X帳戶截至當日深夜仍未刪除帖文，其後才刪文。

拜登偕印度推新經濟走廊 IMF籲勿排斥他國 【下一頁】

根據白宮的報告，拜登於河內主席府與武文賞會晤及共進午餐，期間討論了合作問題、商業與經濟關係、越南成為高收入國家的願景。

拜登其後在國會與王廷惠會晤，兩人同樣有討論美國和越南的雙邊關係、未來合作機會及越戰遺留問題。

今次已非白宮首次出錯，白宮新聞秘書讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）上月於其帳戶發布一則帖文聲稱競選總統時曾作出的承諾，令網民猜測這則帖文本應於拜登的帳戶上傳。

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責任編輯：鄭錦玲

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