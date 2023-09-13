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英地鐵明年料加價8% 私有化以來最大增幅

環球經濟金融 08:05 2023/09/13

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英國政府尚未確定明年地鐵票價升幅，但有指如果政府採用與今年相同的調整票價公式，英格蘭明年的地鐵票價料大幅升8%，將創地鐵私有化以來最高的按年升幅。

普京支持俄央行加息 「物價失控勢破壞經濟」 【下一頁】

英國7月零售價格指數為9%，運輸部（DfT）早前確認，明年地鐵票價升幅將低於此數字，但尚未公布具體計算公式。

今年地鐵票價加幅為5.9%，與當地去年7月的平均收入增長率持平。根據英國國家統計局（ONS）公布的數據，今年7月的平均收入增長率為8%。

如果政府採用與今年相同的調整票價公式，加價8%相當於英國鐵路1996年私有化以來最高的按年升幅。

威尼斯徵42元旅客費 旅宿床位首超居民人數 【下一頁】

票價倘若升8%，由沃金（Woking）到倫敦的年票將加價310英鎊（約3,030港元），票價高達4,190英鎊（約4.09萬港元）。

至於曼徹斯特至倫敦的非高峰時段往返票價，將加價8.3英鎊（約81港元），至112.2英鎊（約1,096港元）。

DfT發言人表示，政府去年採取有史以來最大規模的干預措施，將地鐵票價升幅限制於遠低於通脹水平。政府將繼續保障乘客免受生活成本壓力，明年票價升幅會低於7月零售價格指數，加價也會推遲至明年3月。

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責任編輯：鄭錦玲

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