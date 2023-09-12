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【小米造車】小米汽車進入生產調試衝刺階段、「米鏈」逐步露出水面　生產基地包括6個車間

股市 17:53 2023/09/12

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【小米造車】小米汽車進入生產調試衝刺階段、「米鏈」逐步露出水面　生產基地包括6個車間

小米集團 （01810） 造車進入關鍵階段，內地媒體報道，日前赴小米汽車通州生產基地實地調研獲悉，小米汽車正進入生產調試衝刺階段，小米董事長雷軍近期已帶領小米汽車高層在新疆完成夏季新車路測，以爭取在獲得相關批文後儘快進入新車量產。

同時，亞通精工（深：603190）、祥鑫科技（深：002965）等智能新能源車產業鏈上市公司，亦陸續披露與小米汽車合作新進展，令智能新能源車「米鏈」逐步露出水面。

小米汽車生產基地現場仍停有挖掘機等設備

報道引述小米汽車生產基地的員工透露，公司還沒正式開始生產，正在進行調試中，而位於園區內的小米汽車生產基地現場仍停有挖掘機等設備，反映仍有工程項目在建設中。整個基地包括壓鑄、沖壓、車身、塗裝、總裝及電池等6個車間，而「小米超級大壓鑄」的指示牌已經掛在壓鑄車間，意味小米汽車可能將採用類似Tesla（美：TSLA）上海超級工廠的先進一體化壓鑄技術。

小米汽車早前大舉招聘與造車相關的職位，包括壓鑄設備操作、維修工等職位。小米董事長雷軍早前在小米投資者日上指，小米汽車預計2024年上半年正式量產。

相關文章：【小米1810】小米據報已試生產近一個月　每周出產50輛樣辦車

相關文章：【華為Mate 60】任澤平盛讚華為Mate 60為「鳳凰不死鳥」　自己卻用另一牌子手機？

編輯：陳韻妍

小米集團－W（01810） 港股 汽車 祥鑫科技（深：002965） 雷軍 Tesla 小米
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