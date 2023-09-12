環海．東岸194呎開放式戶340萬沽　4年貶值21%　帳蝕90萬

樓價持續調整，需求較少的納米單位持續受壓。其中，土瓜灣環海·東岸有開放式戶以340萬元易手，業主持貨超過4年，現帳面虧損90萬元，即約21%。

利嘉閣地產薛丁武表示，環海·東岸1A座高層L室，實用面積194平方呎，開放式戶，享市區樓景，去年底叫價440萬元，近月減價至370萬元，獲買家睇樓還價，終以340萬元易手，實用呎價約17,526元。

據悉，原業主於2019年以430萬元買入單位，持貨超過4年，現帳面虧損90萬元，即約21%，旨在為減輕加息後的供樓負擔。代理補充，該屋苑現時約有114個放盤，最低入場價為365萬元起。

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