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人口變化左右經濟及社會 或成發展分水嶺

環球經濟金融 16:05 2023/09/15

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全球經濟從新冠疫情陸續復甦以來，各大經濟體均面臨一大難題—就業人口不足。部分國家不止現時勞動力問題，低落出生率更引發憂慮，紛紛推出政策希望刺激人口增長。

...

欄名 : 國金好書

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