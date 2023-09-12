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【美國經濟】債王格羅斯：岡拉克不配當「新債王」　其公司資產規模像歐洲小國

股市 17:42 2023/09/12

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有「債王」之稱、美國太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人之一格羅斯（Bill Gross）被問到市場上是否有「新債王」的問題，他坦言市場未必會再出現下一個債王，但可以肯定的是，被外界譽為「新債王」的岡拉克（Jeffrey Gundlach）不配這個稱號，又指曾尋找和他合作，但遭到冷待。

雙線資本規模僅如波羅的海小國

格羅斯將PIMCO打造成為固定收益巨頭，被市場冠以「債王」，他在評價雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人岡拉克時，對其投資成就沒有給予太大肯定。

他坦言，要成為債王，必先要建立出一個王國（Kingdom），指PIMCO的規模達2萬億美元，雙線資本才550億美元，稱不上一個王國，「更像是拉脫維亞（Latvia）或愛沙尼亞（Estonia）」，兩個國家均為波羅的海（Baltic Sea）的小國。截至2021年底，DoubleLine管理的資產超過1330億美元。

岡拉克拒合作且不斷批評

格羅斯又提及與岡拉克不和的原因，指自己將要離開PIMCO時，曾拜訪岡拉克並向對方提出合作，指屆時可以出現兩位債王，但對方在往後的12個月則不斷批評格羅斯

他又指自己之所以能成為債王，全因過去經歷了30年的牛市，令PIMCO在固定收益市場錄得不俗表現，故未來或者不會再有債王出現。又認為債王在聯儲局，因為他們才是掌權者。

相關文章：

【美國經濟】摩通戴蒙：相信美國經濟榮景存在多年是大錯誤　中美關係惡化礙摩通中國發展

【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息　明年料減息約一厘
 

編輯：葉志偉

美股 格羅斯 波羅的海 岡拉克 經濟 歐洲 拉脫維亞 愛沙尼亞 美國聯儲局 美國
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