【新地16】新地大跌日入市　新鴻基郭氏家族斥資1.28億增持

新鴻基地產 （00016） 上周四公布業績後，周一港股復市後全日股價大跌9.5%。大股東郭氏家族自願披露，於周一（11日）在場內大額買入161萬股新地股份，每股平均價為79.6163元，涉資逾1.28億元。

郭氏家族是次以家族信託增持，以「郭老太」鄺肖卿實益股權計，其好倉比例由27.47%增至27.53%，涉及7.9766億股新地股份。

據聯交所披露權益資料，郭氏家族今年首次增持新地，前一輪出手為2022年9月底至11月初，約一個多月累買入438.65萬股新地，當時每次增持股數介乎5.05萬至135萬股，均不及今年出手高。

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編輯：麥德銘