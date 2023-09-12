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【快手1024】快手發起村播「繁星計劃」 未來三年投入100億流量 培育百萬村播

股樓投資 19:05 2023/09/12

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快手（01024）舉辦的首屆「快手追光大會」在北京召開，以助力鄕村振興為目標，集團在會上宣布，發起村播「繁星計劃」，未來三年將投入100億流量、5,000萬元人民幣；培艱100萬村播，1,000名鄉村創業者，為160個國家重點幫扶縣送人才，進一步提升鄉村人才密度，促進就業、創業及產業發展。

快手股價周二（12日）收報64.5元，跌0.8%，成交額6.1億元。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

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快手聯合創始人楊遠熙在演講中表示，快手平台上的「村播」群體，正在成為鄉村振興獨具特色的人才力量，愈來愈多年輕人藉助短視頻和直播助力鄉村經濟發展、文化出圈。2022年有超過8.7億個農產品訂單經由快手發往全國各地，按年增長55%。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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記者：李兆明

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