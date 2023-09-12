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風險仍多 摩根大通CEO：認為美國會繁榮屬巨大錯誤

環球政經 16:29 2023/09/12

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摩根大通行政總裁Jamie Dimon在紐約一個金融會議上，表達了他對美國經濟狀況的看法。雖然他承認美國經濟目前看起來很強勁，但他提醒不要認為這種強勁會持續多年。

戴蒙列舉了幾個令人擔憂的問題，包括各國央行可能減少流動性計劃、烏克蘭衝突持續不斷以及全球政府開支過大。他強調，如果認為目前強勁的消費者資產負債表和不斷增長的工資會保證經濟持續繁榮，那將是一個「巨大的錯誤」。盡管此前曾發出過經濟衰退的警告，但戴蒙承認美國經濟具有韌性，但考慮到圍繞這些因素的不確定性，他對未來仍持謹慎態度。

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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戴蒙還對銀行業監管和透明度的影響表示擔憂。他批評了新的監管規定，並質疑這些規定是否符合銀行業的長期利益。

此外，戴蒙還強調了與中國關系惡化相關的風險，以及這將如何影響摩根大通在中國的業務。雖然他並不預計台灣會爆發戰爭，但他強調局勢可能會出現負面變化。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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撰文 : 林斯凱

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