甲骨文首財季收入略遜預期 強調AI相關發展

甲骨文（ORCL）早前公布第一財季業績，每股盈利為1.19美元，超過分析師預期的每股1.15美元，而收入為124.5億美元，略低於預期的124.7億美元。

該公司第一財季的收入增長顯著，按年增長9%，這主要得益於雲服務和授權支援部門的強勁表現，該部門的收入達到95.5億美元，按年增長13%。

然而，甲骨文的雲授權和本地軟體授權業務卻陷入困境，收入下降了10%，為8.09億美元，硬件收入下降了6%，為7.14億美元。這一轉變可歸因於甲骨文以282億美元收購的Cerner向雲計算的過渡，導致客戶從購買授權轉移到雲訂閱，從而帶來了一些短期挑戰。

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據甲骨文對下季的預測，收入增長5%至7%，略低於分析師預期的8.2%；調整後每股盈利在1.30美元至1.34美元之間，而預期為每股1.33美元。

盡管甲骨文做出了上述預測，而且其雲業務近期也面臨一些不利因素，但甲骨文仍對其雲基建設施的前景持樂觀態度，人工智能（AI）開發公司在甲骨文Gen 2雲中簽訂了超過40億美元的容量合同。

此外，甲骨文董事長兼首席技術官Larry Ellison宣布，特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk）的AI初創公司xAI已簽訂合同，將使用甲骨文的雲服務，這凸顯了甲骨文雲基建業務由AI驅動的增長潛力。

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