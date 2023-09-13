【家居保險】黑雨索償估計超7.8億元　家居投保急增至平日3倍

上星期一場自1884年以來最嚴重的世紀暴雨，波及不少汽車和家居，彭博估計這場暴雨將為香港帶來至少1億美元（約7.8億港元）的損失。有保險公司透露黑雨後大增2成家居保險保障的電話查詢，而新增投保人數是平日的3倍。但並不是有買了保險就能放心，保險業人士就指出保險依照類型和條款不同，保障範圍也有不同，因此市民在投保前就要留意清楚。

【時尚匯展】45%時裝展商 看好新興市場成復甦關鍵

資料顯示，2018年颱風山竹吹襲就造成了4.7億美元（約36.6億港元）的損失，另一颱風天鴿也引發了1.4億美元（約10.9億港元）的索賠。彭博日前就估計，上星期這場自1884年以來最嚴重的世紀暴雨，將為香港帶來至少1億美元（約7.8億港元）的損失。

有保險公司家居保增3倍投保

暴雨讓人意識到，意外可能從完全想不到的地方而來，因此也正視家居保險的價值。保誠財險總經理莫玉鶯表示，在黑雨當日已即時就是次事件特別委派公證行，讓客戶查詢在特殊情況下作評估損失的服務，並於周末（9月9日）起開始提供相關服務：「在黑雨水浸之後，我們就收到比平日多出超過20%有關家居保險保障的電話查詢。而投保保誠精選『家居寶』的客戶更是平日的3倍。」

她指家居險一般都會保障受保單位內家居財物，因極端天氣情況如颱風、暴雨等導致的損失，如因水浸導致傢俬、家居用品、電器、貴重財物及個人財物損毀等，而保誠家居保險甚至保障住戶在受保住所在修復期間，遷往臨時住所的租金，甚至在家居因極端天氣意外停電，令雪櫃中的冷藏食品或飲品因停電變壞也可索償。

投保人須留意保單條款

但並不是有買了保險就能安心。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄日前就在訪問中指出，車保有分「綜合保險」（即「全保」）及一般的第三者保險，而後者是不保障車主及汽車本身的，因此無法為黑雨的損失索償。但若有買全保的話，車輛水浸後車主的維修費用或更換零件等都可以得到保障。

同時香港人壽保險從業員協會會長姜楚芝亦提醒，就算是買了「全保」，車主也必須證明自己已採取一切合理步驟，以防受保汽車損失或損毀，例如已把車停放在安全地方，而不是主動衝往水窪之中，但如是在正常行駛中突然水浸則在保障範圍內。

那如果山泥傾瀉影響樓宇結構是否也能索償？保誠莫玉鶯就表示，投保家居保險客戶要注意的是任何因僭建物或未申請入則的樓宇結構改動所引起的損失及責任，均屬於不保事項。任何因僭建物或未申請入則的樓宇結構改動所引起的損失及責任，均屬於不保事項。

那黑雨帶來大量索償，投保者最擔心會否增加保費。莫玉鶯就表示大家可放心，保誠不會因應個別事件而調整保費，即使天鴿、山竹等超級颶風來襲亦未有因而調整保費，同時「極端天氣」本就在保障範圍內，所以也不會為此而草擬新條款或加設不保事項。姜楚芝就指由於暴雨帶來的索償龐大，如影響到保險公司資金池的話，日後也會有增加保費的可能。

【中小企】商會昐政府吸引更多外資投資 夜經濟有助吸引過夜旅客

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。