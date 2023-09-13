【新股IPO】友芝友生物2496今日起招股 一手入場費4040元

友芝友生物(新上市編號:02496)自周三(13日)起至下周一(18日)招股，擬全球發售1100.12萬股H股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎16至20元；以每手200股計，一手入場費4040.35元；9月25日掛牌；獨家保薦人為中信建投國際。







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友芝友生物為致力於開發用於治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病的雙特異性抗體(BsAb)療法的生物技術公司；是次上市引入了3位基石投資者，包括光谷健康、楚興友瑞及樸華凱智，擬認購約1.06億元公司股份。

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集資所得，其中約80%將用作核心產品M701計劃進行的臨床試驗、擬備註冊備案文件及商業化推出計劃(包括銷售和市場推廣活動)；約12%將用作Y101D計劃進行的臨床試驗；約8%將用作營運資金和一般公司用途。

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記者：張以正