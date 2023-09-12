▲ 【慈善工作】滙豐動員近150義工探訪長者、送惜食堂速凍餐及月餅福袋 王冬勝及林慧虹率先試食菜式

滙豐將於9月25日聯同惜食堂，動員近150名滙豐義工，到多區的公共屋邨和社區中心探訪約900名長者，期間除送上內有速凍餐和月餅的福袋外，還會準備預先錄製的語音祝福。滙豐亦歡迎市民參與錄製語音留言，之後將會製作成賀卡贈予長者。



滙豐為提高員工對惜食堂食物援助計劃的認識並為其籌款，本周在職員餐廳提供按照惜食堂食譜烹調的菜式，同時滙豐員工亦可以預先訂購速凍餐，所有收益將撥捐惜食堂支持飯餐製作。

王冬勝及林慧虹品嘗西檸雞、蝦米粉絲蒸雞蛋

香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝和滙豐香港區行政總裁林慧虹今天（12日）於滙豐總行大廈，與部分見習管理人員共晉午餐，一同品嘗西檸雞、蝦米粉絲蒸雞蛋、野菌燴腐皮卷等惜食堂著名菜式。惜食堂創辦人董愛麗在活動中分享該機構的工作，包括平均每星期回收45噸仍可食用的剩餘食物，製作出營養均衡的膳食，免費提供予社會上需要食物援助的人士。



王冬勝表示，施比受更有福，今年6月與滙豐義工訪探長者時看到一個小小的速凍餐，竟然可以改變受惠者的生活，尤其是那些未必有能力自行烹調健康膳食的長者，大家都非常感動，而中秋節是親友團聚的日子，鼓勵同事積極參與這次探訪活動，透過佳節為長者送暖。

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編輯：陳韻妍