傳中銀香港新造H按封頂息加至4.125厘　專家：港銀月內或加P

銀行同業拆息（Hibor）持續高企，令銀行資金成本上升，繼滙豐銀行早前宣布上調新造H按封頂息率後，市傳中銀香港亦調整按揭息率，H按封頂息率將由現時P（最優惠利率）減2.25厘，調整至P減1.75厘，即實際封頂息將由3.625厘，加至4.125厘，息率調整幅度與滙豐相同。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，兩大指標銀行先後上調按息，主要是為了紓緩資金成本上升的加息壓力，又稱是次調整僅影響新造按揭申請人，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明明言，不排除於今個月美聯儲議息會議後再度加P，預計加息幅度約0.125厘至0.25厘，又料銀行加P前，陸續有其他銀行預先調升H按鎖息上限。他續說，相信兩大指標銀行先後上調按息，除了考慮資金成本，亦評估了風險，不想在目前市況下，增加風險敞口。

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場 逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【青姐話】有國策 有辦法？

同場加映【溫股知新】港股望回穩 政策繼續等

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機