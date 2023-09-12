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傳中銀香港新造H按封頂息加至4.125厘　專家：港銀月內或加P

股樓投資 17:19 2023/09/12

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銀行同業拆息（Hibor）持續高企，令銀行資金成本上升，繼滙豐銀行早前宣布上調新造H按封頂息率後，市傳中銀香港亦調整按揭息率，H按封頂息率將由現時P（最優惠利率）減2.25厘，調整至P減1.75厘，即實際封頂息將由3.625厘，加至4.125厘，息率調整幅度與滙豐相同。 

中原按揭董事總經理王美鳳認為，兩大指標銀行先後上調按息，主要是為了紓緩資金成本上升的加息壓力，又稱是次調整僅影響新造按揭申請人，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響。 

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明明言，不排除於今個月美聯儲議息會議後再度加P，預計加息幅度約0.125厘至0.25厘，又料銀行加P前，陸續有其他銀行預先調升H按鎖息上限。他續說，相信兩大指標銀行先後上調按息，除了考慮資金成本，亦評估了風險，不想在目前市況下，增加風險敞口。 

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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