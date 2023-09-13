【跟錢家學理財@iM網欄】漂綠係乜？ ESG投資產品睇真D

以ESG之名……

見其名，思其義，名字總會令我們對一件事物產生第一個印象。現時，以ESG（環境、社會和管治）、綠色或可持續命名的投資產品愈來愈多，令投資者認為這些都是與ESG、綠色和可持續原則一致的投資產品。然而，事實是否如此？

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綠色或可持續投資不時令人關注「漂綠」的問題，當中包括一些失實誤導的宣傳伎倆，無非是想借ESG、綠色和可持續之名，博取那些奉行相同理念的投資者的垂青。近年，有些大型ESG基金被指投資於化石燃料生產商，引起人們對「漂綠」問題的憂慮。

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以ESG (或綠色或可持續)之名，卻非行ESG之事，投資者難免會覺得被蒙騙，亦可能會對ESG產品失去信心。針對「漂綠」問題，近年世界各地不少監管機構都加強ESG投資產品的披露要求，好讓投資者可以得到更多相關的資訊，作出有根據的投資決定。

在ESG投資產品披露方面，證監會認可的ESG基金需要在銷售文件中描述其ESG重點、衡量準則，以及投資策略。它們亦需要定期評估怎樣達致其既定ESG重點的程度，並至少每年作出披露，讓投資者能評估基金的ESG表現是否達到期望。為免有「漂綠」之嫌，非ESG基金亦不應將自己命名或推銷為ESG基金。

作為精明的消費者，購買貨品時，我們會看清楚其貨品說明，不會單看名字來做決定。揀選ESG基金亦一樣，投資者不能單從基金名字或市場推廣材料來做投資決定，而需要仔細閱讀其銷售文件，了解清楚其ESG策略。證監會網站的ESG基金專頁載有獲認可ESG基金的銷售文件，容許投資者進一步了解有關基金如何納入ESG因素以達到其ESG重點，並衡量是否切合投資者的投資需要。

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不過，在查閱ESG基金的披露時，我們要留意，現時仍然沒有一套用以界定綠色或可持續投資的國際認可標準。何謂綠色或可持續？很多時夾雜主觀判斷，人言人殊。舉例，核能是否應被接受為綠色能源仍然有很多不同意見同爭議。除此之外，ESG投資策略有多種類型，而有些對投資者來說可能會比較陌生，亦不容易理解，例如創效投資或ESG整合。投資者應該認真考慮相關的ESG基金是否符合自己的投資要求和取向。

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