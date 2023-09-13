【餐飲新浪潮@iM網欄】造就成功的西班牙式熱情

與西班牙籍大廚Alex Farga共事三年，覺得他最大的特徴就是「快」。語速好快、轉數好快、執行得好快。我一直覺得，這種「快」，配合西班牙人天生的熱情，正是造就西班牙菜餐廳La Paloma成功的原因。

例如，他小時候是數理科的天才學生，甚至能夠成為物理學家，但最終為了追求餐飲夢，放棄升學，不顧母親反對，正因為他很快就知道自己要成為怎樣的人。又例如，他熱情地希望把巴塞羅那的文化帶到香港，就想到在餐廳的早午餐時段加入佛羅明哥舞表現，令食客如置身在西班牙之中。他還經常嘗試新事物，甚至開了自己的youtube channel。

2010年﹐他年僅26歲，便受邀請擔任Fofo by el Willy的行政總廚，來到香港。2015年，他開設了La Paloma。這麼多年來，他對餐飲的熱情絲毫無減。今年是他留在香港的第13年，特意邀請他談談多年在香港的經驗﹐以及成功的秘訣。

在香港餐飲業工作多年，你覺得香港有什麼最美好的地方?

我發現，香港人都擁有非常敏銳獨特的味覺。我相信，這是因為本地新鮮的食材。如果要在香港保持顧客回流，每天都需要發揮最佳水準。因為小小細節，對香港人來說，都會造成巨大差異。

但有時候，我發現與香港人共事，會有些挑戰性。因為大多數人可能沒有太大熱情，只視工作為賺錢的方法。但其實，大多數人最終都能理解努力工作和奉獻的重要性。但要做到這點，我認為，作為領導者，要做到以下兩點。

一，是要以身作則，向他們展示你可以和他們一樣工作，例如最早到餐廳，然後最後離開。

二，需要確切讓他們理解每一個步驟和動作的原因。

憑藉這兩點，我在香港這13年，與香港最了不起的廚師們共事。他們都是任何成功餐廳的幕後英雄。

你在香港遇到的最大挑戰是什麼?

最大的挑戰是一切變化太快，你需要時刻保持最佳狀態。而我唯一知道能夠保持成長的方式就是：讓餐廳成為我的生活。這需要付出代價。但我相信整個行業正朝著美好的方向改變，終有一天，我們能達到更好的工作與生活平衡。

現在我最享受的，就是早上6點為子女準備午餐便當。每週在家的那幾天，便送他們去學校。每週有3天與他們共進晚餐。這些簡單的事讓我快樂，我猜這對我來說都是新的。我打算在未來的幾年保持這種狀態。

身為廚師和老闆，你有什麼管理之道？

我一直在培養團隊，也希望以過去老闆對我的方式對待他們。但過去一年半裏，我了解到，如果你想讓某人發揮真正潛力，我就需要退到一旁，放手讓他們去做。當我決定這樣做時，奇妙的事情就發生了！

在La Paloma，你創作過怎樣的絕佳美食? 為什麼?

我喜歡餐廳所有菜式，因為它們代表了我喜歡的飲食方式。簡單、優質的食材、新鮮乾淨，而且永遠帶有西班牙風味。

也許我最喜歡兩年前的創作，後來變得非常熱門的菜式：陸海組合——帶子、龍蝦汁和伊比利豬火腿。我把整道菜煮在貝殼上，並直接上菜，下面有火焰保持溫熱。顧客都很喜歡，而且出菜時，還會聽到許多顧客發出「哇」的讚嘆。

你對有志從事餐飲業的香港年輕人有什麼建議?

我最近明白，我擁有最重要的東西，就是工作的熱情。只有烹飪的熱情、服務的熱情、正能量的熱情、讓顧客感到舒適的熱情，才能真正讓我快樂。

我現在對這份工作的熱情，其實和剛進廚藝學校的前幾個月一樣強烈。所以，我的建議是，無論從事什麼工作，年輕人都要找到那種熱情，這樣你將永遠擁有一個寶藏。

不要注重短期利益，也不要注重他人，只要專注於自己內心真正喜歡的事物，然後去追求它。讓正能量圍繞着自己，有夢想，犯錯誤也無妨。活在當下，不要害怕，你總會找到自己的路。

你下一步的計劃是什麼?

我正在籌辦「LA FIESTA西班牙節」。10月13至15日，我們將在PMQ展示西班牙的歡樂派對。我們也會展示精選的餐食和飲品、兒童遊樂區、拉丁運動區等。而且，有西班牙的佛羅明哥藝術家負責的佛羅明哥表演。而其他活動將在未來幾周完成策劃。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。

Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

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