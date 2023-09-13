  • 27°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 23:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餐飲新浪潮@iM網欄】造就成功的西班牙式熱情

名人薈萃 22:40 2023/09/13

分享：

分享：

與西班牙籍大廚Alex Farga共事三年，覺得他最大的特徴就是「快」。語速好快、轉數好快、執行得好快。我一直覺得，這種「快」，配合西班牙人天生的熱情，正是造就西班牙菜餐廳La Paloma成功的原因。

例如，他小時候是數理科的天才學生，甚至能夠成為物理學家，但最終為了追求餐飲夢，放棄升學，不顧母親反對，正因為他很快就知道自己要成為怎樣的人。又例如，他熱情地希望把巴塞羅那的文化帶到香港，就想到在餐廳的早午餐時段加入佛羅明哥舞表現，令食客如置身在西班牙之中。他還經常嘗試新事物，甚至開了自己的youtube channel。

2010年﹐他年僅26歲，便受邀請擔任Fofo by el Willy的行政總廚，來到香港。2015年，他開設了La Paloma。這麼多年來，他對餐飲的熱情絲毫無減。今年是他留在香港的第13年，特意邀請他談談多年在香港的經驗﹐以及成功的秘訣。

  • 在香港餐飲業工作多年，你覺得香港有什麼最美好的地方?

我發現，香港人都擁有非常敏銳獨特的味覺。我相信，這是因為本地新鮮的食材。如果要在香港保持顧客回流，每天都需要發揮最佳水準。因為小小細節，對香港人來說，都會造成巨大差異。

但有時候，我發現與香港人共事，會有些挑戰性。因為大多數人可能沒有太大熱情，只視工作為賺錢的方法。但其實，大多數人最終都能理解努力工作和奉獻的重要性。但要做到這點，我認為，作為領導者，要做到以下兩點。

一，是要以身作則，向他們展示你可以和他們一樣工作，例如最早到餐廳，然後最後離開。

二，需要確切讓他們理解每一個步驟和動作的原因。

憑藉這兩點，我在香港這13年，與香港最了不起的廚師們共事。他們都是任何成功餐廳的幕後英雄。

  • 你在香港遇到的最大挑戰是什麼?

最大的挑戰是一切變化太快，你需要時刻保持最佳狀態。而我唯一知道能夠保持成長的方式就是：讓餐廳成為我的生活。這需要付出代價。但我相信整個行業正朝著美好的方向改變，終有一天，我們能達到更好的工作與生活平衡。

現在我最享受的，就是早上6點為子女準備午餐便當。每週在家的那幾天，便送他們去學校。每週有3天與他們共進晚餐。這些簡單的事讓我快樂，我猜這對我來說都是新的。我打算在未來的幾年保持這種狀態。

  • 身為廚師和老闆，你有什麼管理之道？

我一直在培養團隊，也希望以過去老闆對我的方式對待他們。但過去一年半裏，我了解到，如果你想讓某人發揮真正潛力，我就需要退到一旁，放手讓他們去做。當我決定這樣做時，奇妙的事情就發生了！

  • 在La Paloma，你創作過怎樣的絕佳美食? 為什麼?

我喜歡餐廳所有菜式，因為它們代表了我喜歡的飲食方式。簡單、優質的食材、新鮮乾淨，而且永遠帶有西班牙風味。

也許我最喜歡兩年前的創作，後來變得非常熱門的菜式：陸海組合——帶子、龍蝦汁和伊比利豬火腿。我把整道菜煮在貝殼上，並直接上菜，下面有火焰保持溫熱。顧客都很喜歡，而且出菜時，還會聽到許多顧客發出「哇」的讚嘆。

  • 你對有志從事餐飲業的香港年輕人有什麼建議?

我最近明白，我擁有最重要的東西，就是工作的熱情。只有烹飪的熱情、服務的熱情、正能量的熱情、讓顧客感到舒適的熱情，才能真正讓我快樂。

我現在對這份工作的熱情，其實和剛進廚藝學校的前幾個月一樣強烈。所以，我的建議是，無論從事什麼工作，年輕人都要找到那種熱情，這樣你將永遠擁有一個寶藏。

不要注重短期利益，也不要注重他人，只要專注於自己內心真正喜歡的事物，然後去追求它。讓正能量圍繞着自己，有夢想，犯錯誤也無妨。活在當下，不要害怕，你總會找到自己的路。

  • 你下一步的計劃是什麼?

我正在籌辦「LA FIESTA西班牙節」。10月13至15日，我們將在PMQ展示西班牙的歡樂派對。我們也會展示精選的餐食和飲品、兒童遊樂區、拉丁運動區等。而且，有西班牙的佛羅明哥藝術家負責的佛羅明哥表演。而其他活動將在未來幾周完成策劃。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介：

Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。

Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

更多跟餐飲新浪潮@ Alexandra的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
餐廳情報 廚師 美食 文娛藝術 餐飲 西班牙 餐廳 行政 行業

下一篇文章

信置組財團53.5億奪啟德地　時光倒流價每呎5392元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
【裝修設計】80後獨居屋主豪花70萬 打造無印風格日系家居
【裝修設計】80後獨居屋主豪花70萬 打造無印風格日系家居
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【iPhone 15】蘋果發布iPhone 15 舜宇下午升近3%
【iPhone 15】蘋果發布iPhone 15 舜宇下午升近3%
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款