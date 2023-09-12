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男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情

環球社會熱點 18:00 2023/09/12

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外國一名男童數年前突然出現慢性痛症，向17名醫學專家求診仍找不出病因。男童母親其後使用人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT輸入男童所有症狀，竟成功發現男童患上脊髓栓系綜合症（tethered cord syndrome）。

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外媒《Today》報道，該名母親在新冠疫情封城期間購入一間充氣彈跳屋，供家中年幼的孩子玩耍。但4歲兒子Alex不久後就出現痛症，更要每日服用布洛芬藥物止痛。

Alex能夠自行咀嚼食物後，母親首次帶他去看牙醫，自此就Alex的病情陸陸續續向17名醫生求診，但都無法找出具體病因。

母親留意到Alex停止生長後，帶兒子向一名兒科醫生求診。醫生認為新冠疫情影響Alex發育，留意到Alex身體左右兩側不平衡，就建議他接受物理治療。

Alex更先後向神經科醫生及耳鼻喉科醫生求助，也曾被送往急症室治療，但沒有任何一名醫生真正找出Alex的病因。

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母親倍感沮喪之際，於ChatGPT註冊了一個帳戶分享Alex的症狀及磁力共振結果，並輸入Alex無法盤腿坐這項關鍵資訊。

ChatGPT結果顯示Alex可能患上脊髓栓系綜合症後，母親隨即在Facebook找到一個集合相關病友家庭的群組了解細節，並預約了一名神經外科醫生。

神經外科醫生最終證實Alex患上脊髓栓系綜合症，Alex也接受手術並處於康復階段。

脊髓栓系綜合症是一種神經系統疾病，由限制脊髓在脊柱內運動的組織附著引起，附著物會導致脊髓異常拉伸。

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責任編輯：鄭錦玲

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