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普京支持俄央行加息 「物價失控勢破壞經濟」

環球經濟金融 17:14 2023/09/12

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二（12日）表示，通脹持續上升使俄國央行只能加息，表明俄羅斯不能容許物價不受控制上升，警告如不加息俄國經濟或遭受打擊。

俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版） 【下一頁】

俄羅斯遠東港口城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的東方經濟論壇上，普京稱在通脹高企情況下，根本不可能制定任何商業計劃。

針對俄羅斯央行上月緊急加息至12厘，普京讚揚央行及時行動，不認為俄羅斯盧布的波動有問題，強調官方有充足工具讓貨幣及市場受控。他稱了解高息會限制借貸及經濟增長，但不控制物價增長，將損害俄羅斯經濟。

多數專家估計，俄國央行將在周五（15日）再次加息。惟部分銀行家反而認為，盧布在過去一周展示強勢，於周二初期創下近6周來最強水平，相信俄羅斯利率將維持不變。

俄羅斯盧布跌至近17個月低位 普京顧問歸咎貨幣寬鬆政策 【下一頁】

受制於出口商未把部分賺取的外匯利潤換回俄國盧布，普京指盧布匯率及其他領域受影響，但不認為政府需要採取如資本管制或類似措施，限制盧布波動。

普京同時表明，俄國未見有加稅必要。俄羅斯已在今年預算中，向部分企業徵收「暴利稅」加大財政收入。

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責任編輯：吳漢培

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