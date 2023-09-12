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【Apple發布會前瞻】Apple秋季發布會即將揭幕　一文看清iPhone 15傳聞重點更新（附直播連結）

科技 19:00 2023/09/12

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蘋果（Apple）秋季發布會將於香港時間明日（13日）凌晨1時揭幕，口號為「Wonderlust」。而是此發布會焦點將投放在iPhone 15系列上，有傳將推出4款全新機型，分別為：iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max，每個機種的配置及功能均有所更新。本報就在發布會舉行前夕，先為各位讀者整合傳聞資料。

【新iPhone】iPhone 15發布倒數！　Apple推出官方YouTube直播頁面（附連結）

【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開售」

接口改為USB-C

為配合歐盟的監管規定，有傳iPhone 15系列全部的接口將會改為USB-C。日前外媒9To5Mac報道指，iPhone 15的USB-C充電線的充電速度可達35W，數據傳輸度則可達36MB/s，故估計隨機附送的充電線是為iPhone 15而設，未必能支援普通高速數據傳輸。另外，新系列的接口有否受MFi系統限制則未有定論，一切要待發布會後才知曉。

iPhone 15及iPhone 15 Plus

基本型iPhone最大的更新為新增了動態島。上一代機型iPhone 14 Pro首次加入動態島，而此功能將在本次加入到基本型iPhone。iPhone 15的芯片亦有所升級，從A15升級到A16仿生芯片。後置鏡頭像素達4800萬像素，擁f/1.6大光圈。新機亦支援Qi2無線充電標準，允許其進行15W的無線充電。

外觀方面，iPhone 15為6.1吋，iPhone 15 Plus為6.7吋，同為雙鏡頭，去除「瀏海」設計。顏色則有黑色、綠色、藍色、黃色和粉紅色可選。其次，有傳Apple會隨機附送和機身同色的1.5米編織充電線。

iPhone 15 Pro 及iPhone 15 Pro Max

除入門機種外，Pro機種亦迎來重大更新。首先，外觀方面，iPhone 15 Pro為6.1吋，iPhone 15 Pro Max為6.7吋。機身由鈦金屬製成，呈啞面。彭博社指，重量將比舊型號減約10%。而屏幕邊框亦縮至1.5毫米，顏色則有深空黑、銀色、藍色和灰色可選。

iPhone 15 Pro系列容量由256gb起，芯片則採用A17仿生芯片，為首塊經3nm製作工藝製造的Apple芯片。另外，其充電速度可達35W，同樣支持Qi2無線充電，且支援Thunderbolt數據傳輸速度達40 Gbps。而舊型號iPhone的靜音開關會被新自訂行動按鈕取代，按鈕可讓用户進行不同仼務。

iPhone 15 Pro系列均配有4800萬像素及f/1.78大光圈後置鏡頭。但iPhone 15 Pro Max則另設潛望鏡變焦功能，光學變焦可達5至6倍。

估計iPhone 15及iPhone 15 Plus售價和上一代相同，分別為799美元（約6,300港元）和899美元（約7,000港元）。但分析師指，Pro機型的價格有可能上調，iPhone 15 Pro起價有機會為1,099美元（約8,600港元），而iPhone 15 Pro Max則為1,299美元（約10,200港元）。iPhone 15系列預計在9月15日發售，惟iPhone 15 Pro Max可能因供應問題延遲兩到三周發貨。

【iPhone 15】最高階iPhone 15定名仍為Pro Max？　新消息打破推出Ultra傳聞

其他傳聞產品

除iPhone 15系列外，有傳發表會還預計會推出Apple Watch 9、Apple Watch Ultra 2、以及USB-C版的AirPods Pro。預料兩款Apple Watch也只是小幅度升級而已，而新版AirPods Pro的充電孔，則也會與iPhone一樣，換成USB-C充電孔。

另外，有興趣觀看直播的用戶，可啟用瀏覽器及應用程式內通知；或者在蘋果的專用活動頁面及Apple TV應用程式上直播。

責任編輯：歐朗欣

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