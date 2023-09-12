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【數碼港元】金管局與以色列銀行合作　研非銀行支付中介機構直接連接央行CBDC帳本

股市 16:41 2023/09/12

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【數碼港元】金管局與以色列銀行合作　研非銀行支付中介機構直接連接央行CBDC帳本

金融管理局公布，聯同以色列銀行及國際結算銀行創新樞紐（BISIH）轄下香港中心發表題為《Project Sela項目——可供廣泛使用及安全的零售層面央行數碼貨幣生態系統》的報告，該項目透過零售層面央行數碼貨幣的設計結構，展示了非銀行支付中介機構直接連接中央銀行央行數碼貨幣帳本的技術可行性，從而促進數碼支付領域的競爭和創新。

Project Sela項目是金管局與以色列銀行首個金融科技合作項目，項目以分布式分類帳技術（DLT）建立了概念驗證原型，證明該設計結構在技術執行上能符合嚴格的網絡安全、法律和政策要求。

BISIH轄下香港中心主管Bénédicte Nolens表示，Project Sela項目探索了一種央行數碼貨幣設計結構的技術可行性。在該設計結構下，中央銀行負責運營帳本，而一種名為「訪問推動者」的新型中介機構，則可讓市場更容易接觸央行數碼貨幣，從而促進競爭和創新。項目亦展示了相關結構可在確保網絡安全或保護用戶私隱的情況下實現。

金管局副總裁李達志表示，該項目在網絡安全、技術和政策方面，都對落實零售層面央行數碼貨幣提供了寶貴而實用的意見，雖金管局未決定是否或何時在香港推出「數碼港元」，但Project Sela 項目的成果，對該局持續進行的研究具有參考價值。該局希望項目也能協助其他央行評估不同的零售層面央行數碼貨幣設計結構。

以色列銀行副行長Andrew Abir表示，網絡安全是發展央行數碼貨幣的關鍵，Project Sela項目讓央行有機會與業界共同探討和研究與央行數碼貨幣網絡安全相關的議題。

開市追揸沽

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編輯：胡學能

經濟 銀行 金融 電子支付 中央銀行 數碼貨幣 以色列 香港金融管理局
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