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【美元定存】美元1個月定存息最高6厘 速賺逾萬港元利息只須符簡單條件
焦點港銀1個月美元定存年息比較
其他港銀1個月美元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|起存額（美元）
|備註
|上商
|4.50
|1萬
|8月14日減0.1厘，全新或兌換資金
|創興
|4.50
|1萬
|手機或流動理財開立的雲利率，上限600萬美元
|信銀國際
|4.45
|1500
|3月27日加0.1厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
|大眾銀行
|4.20
|2000
|8月30日減0.05厘
|中銀香港
|4.00
|1000
|8月5日加1厘，選用綜合理財服務，兌換資金，手機或網上銀行開立
|滙豐
|4.00
|2000
|去年12月5日加2厘，指定理財戶及兌換新資金，流動理財年利率優惠
|恒生
|4.00
|1萬
|8月22日推，指定理財戶及合資格新資金結餘，網上優惠
|華僑銀行
|4.00
|等值10萬港元
|7月3日加1.4厘，現有或升級至宏富理財戶，全新資金
|集友
|4.00
|12.5萬
|6月1日新推，適合所有客戶的全新資金，上限500萬美元，分行渠道開立；額滿即止
|招商永隆
|3.90
|5萬
|7月5日減0.1厘，指定理財戶及新資金，手機App存款
|南商
|3.50
|等值1000港元
|6月15日加0.5厘，網上或手機銀行開立，分行開立須3萬港元，兌換資金，上限1000萬港元，至9月13日
|工銀亞洲
|3.40
|100萬
|8月11日加0.2厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立
|星展
|3.00
|6000
|8月9日減0.5厘，指定理財戶及網上優惠
|livi*
|1.50
|100
|7月24日新推，上限100萬美元
|天星*
|1.20
|1000
|虛擬銀行
|大新
|0.44
|等值20萬港元
|指定理財戶及新資金
|富融*
|0.15
|5萬
|虛擬銀行
|眾安*
|0.10
|1
|虛擬銀行
|*虛擬銀行
|註：最終條款以銀行公布為準，截至9月12日
雖然市場普遍預期聯儲局於下周四（9月21日）議息按兵不動，但港銀仍加美元定期存款息，包括今天（9月12日）中銀香港 （02388） 提高3個月年息0.4厘，新息率至4.3厘，半年年息更勁升0.8厘至4.8厘，這是繼滙豐（HSBC）於黑雨休市日（8日）突擊以來，發鈔行爭相出招。此外，上商剛提高半年期年息0.2厘至5厘，跟3個月期看齊。
- 4大行高息榜：
- 3個月：
- 中銀、滙豐及恒生4.3厘
- 渣打香港 （02888） 3.9厘
- 6個月：
- 中銀、滙豐及恒生4.8厘
- 渣打4厘
- 1年：
- 中銀及渣打4厘
大新7天短存 享13厘年息
美元定期存款自下半年再爆加息搶客戰，最近除了龍頭行應戰外，集友亦加入5厘息陣營，新推3個月年息享5厘，起存金額12.5萬美元，上限1000萬美元，適合所有客戶斥全新資金在分行渠道開立，推廣期至明天（13日），額滿即止；大新 （02356） 更連環推3個超高息，7天短存享13厘、3個月5.2厘及半年5.4厘。
- 高息榜：
- 7天：建行亞洲13.8厘
- 1個月：眾安（ZA Bank）6厘
- 3個月：創興5.5厘（至9月底）
- 半年：富邦5.6厘
- 1年：富邦5.1厘
眾安1個月美元定存享年息6厘，由即日至9月17日，用戶經ZA Bank App完成單筆兌換美元滿1000美元或以上，將保證獲得一張5.9厘1個月加息券，加上基本年利率0.1厘，即6厘；加息券利率只適用於兌換美元的金額，以上限為30萬美元計，短存速賺1500美元（折合逾1.1萬港元）。
美元於8月份抽升1.7%，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料9月份聯儲局或不加息，美滙指數於3個月內預測為102.6，6至12個月預測為98.74。
華僑銀行經濟師姜靜認為，早前多個聯儲局官員發聲支持下周暫停加息。相反，日本央行突傾向轉鷹，刺激日圓大漲，兌美元一度升破146；美元轉跌，失守105，報104.6，並創 2 月份以來第二大單日跌幅，短期內料美元約在104附近有支持，阻力位在105.9。
最後提醒，眾安孖招齊發，既提供上述1個月6厘快閃息外；再者，「加息星期二」活動亦延長至10月31日（星期二），今個禮拜用戶在App內抽扭蛋有機會獲得高達 4.8厘1個月美元定存加息券。在美元基本年利率0.1厘再加4.7厘，入場費1萬美元，上限30萬美元。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪