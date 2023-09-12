【美元定存】美元1個月定存息最高6厘 速賺逾萬港元利息只須符簡單條件

▲ 美元定期存款的加息戰升級

焦點港銀1個月美元定存年息比較

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其他港銀1個月美元定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額（美元） 備註 上商 4.50 1萬 8月14日減0.1厘，全新或兌換資金 創興 4.50 1萬 手機或流動理財開立的雲利率，上限600萬美元 信銀國際 4.45 1500 3月27日加0.1厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立 大眾銀行 4.20 2000 8月30日減0.05厘 中銀香港 4.00 1000 8月5日加1厘，選用綜合理財服務，兌換資金，手機或網上銀行開立 滙豐 4.00 2000 去年12月5日加2厘，指定理財戶及兌換新資金，流動理財年利率優惠 恒生 4.00 1萬 8月22日推，指定理財戶及合資格新資金結餘，網上優惠 華僑銀行 4.00 等值10萬港元 7月3日加1.4厘，現有或升級至宏富理財戶，全新資金 集友 4.00 12.5萬 6月1日新推，適合所有客戶的全新資金，上限500萬美元，分行渠道開立；額滿即止 招商永隆 3.90 5萬 7月5日減0.1厘，指定理財戶及新資金，手機App存款 南商 3.50 等值1000港元 6月15日加0.5厘，網上或手機銀行開立，分行開立須3萬港元，兌換資金，上限1000萬港元，至9月13日 工銀亞洲 3.40 100萬 8月11日加0.2厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立 星展 3.00 6000 8月9日減0.5厘，指定理財戶及網上優惠 livi* 1.50 100 7月24日新推，上限100萬美元 天星* 1.20 1000 虛擬銀行 大新 0.44 等值20萬港元 指定理財戶及新資金 富融* 0.15 5萬 虛擬銀行 眾安* 0.10 1 虛擬銀行 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至9月12日

雖然市場普遍預期聯儲局於下周四（9月21日）議息按兵不動，但港銀仍加美元定期存款息，包括今天（9月12日）中銀香港 （02388） 提高3個月年息0.4厘，新息率至4.3厘，半年年息更勁升0.8厘至4.8厘，這是繼滙豐（HSBC）於黑雨休市日（8日）突擊以來，發鈔行爭相出招。此外，上商剛提高半年期年息0.2厘至5厘，跟3個月期看齊。

4大行高息榜：

3個月：

中銀、滙豐及恒生4.3厘

渣打香港 （02888） 3.9厘

6個月：

中銀、滙豐及恒生4.8厘

渣打4厘

1年：

中銀及渣打4厘

大新7天短存 享13厘年息

美元定期存款自下半年再爆加息搶客戰，最近除了龍頭行應戰外，集友亦加入5厘息陣營，新推3個月年息享5厘，起存金額12.5萬美元，上限1000萬美元，適合所有客戶斥全新資金在分行渠道開立，推廣期至明天（13日），額滿即止；大新 （02356） 更連環推3個超高息，7天短存享13厘、3個月5.2厘及半年5.4厘。

高息榜：

7天： 建行亞洲13.8厘

建行亞洲13.8厘 1個月： 眾安（ZA Bank）6厘

眾安（ZA Bank）6厘 3個月： 創興5.5厘（至9月底）

創興5.5厘（至9月底） 半年： 富邦5.6厘

富邦5.6厘 1年：富邦5.1厘

眾安1個月美元定存享年息6厘，由即日至9月17日，用戶經ZA Bank App完成單筆兌換美元滿1000美元或以上，將保證獲得一張5.9厘1個月加息券，加上基本年利率0.1厘，即6厘；加息券利率只適用於兌換美元的金額，以上限為30萬美元計，短存速賺1500美元（折合逾1.1萬港元）。

美元於8月份抽升1.7%，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料9月份聯儲局或不加息，美滙指數於3個月內預測為102.6，6至12個月預測為98.74。

華僑銀行經濟師姜靜認為，早前多個聯儲局官員發聲支持下周暫停加息。相反，日本央行突傾向轉鷹，刺激日圓大漲，兌美元一度升破146；美元轉跌，失守105，報104.6，並創 2 月份以來第二大單日跌幅，短期內料美元約在104附近有支持，阻力位在105.9。

最後提醒，眾安孖招齊發，既提供上述1個月6厘快閃息外；再者，「加息星期二」活動亦延長至10月31日（星期二），今個禮拜用戶在App內抽扭蛋有機會獲得高達 4.8厘1個月美元定存加息券。在美元基本年利率0.1厘再加4.7厘，入場費1萬美元，上限30萬美元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪