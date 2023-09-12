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【美元定存】美元1個月定存息最高6厘 速賺逾萬港元利息只須符簡單條件

Hot Talk 16:17 2023/09/12

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美元定期存款的加息戰升級

焦點港銀1個月美元定存年息比較

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其他港銀1個月美元定存年息比較

港銀年息（厘）起存額（美元）備註
上商4.501萬8月14日減0.1厘，全新或兌換資金
創興4.501萬手機或流動理財開立的雲利率，上限600萬美元
信銀國際4.4515003月27日加0.1厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
大眾銀行4.2020008月30日減0.05厘
中銀香港4.0010008月5日加1厘，選用綜合理財服務，兌換資金，手機或網上銀行開立
滙豐4.002000去年12月5日加2厘，指定理財戶及兌換新資金，流動理財年利率優惠
恒生4.001萬8月22日推，指定理財戶及合資格新資金結餘，網上優惠
華僑銀行4.00等值10萬港元7月3日加1.4厘，現有或升級至宏富理財戶，全新資金
集友4.0012.5萬6月1日新推，適合所有客戶的全新資金，上限500萬美元，分行渠道開立；額滿即止
招商永隆3.905萬7月5日減0.1厘，指定理財戶及新資金，手機App存款
南商3.50等值1000港元6月15日加0.5厘，網上或手機銀行開立，分行開立須3萬港元，兌換資金，上限1000萬港元，至9月13日
工銀亞洲3.40100萬8月11日加0.2厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立
星展3.0060008月9日減0.5厘，指定理財戶及網上優惠
livi*1.501007月24日新推，上限100萬美元
天星*1.201000虛擬銀行
大新0.44等值20萬港元指定理財戶及新資金
富融*0.155萬虛擬銀行
眾安*0.101虛擬銀行
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，截至9月12日

雖然市場普遍預期聯儲局於下周四（9月21日）議息按兵不動，但港銀仍加美元定期存款息，包括今天（9月12日）中銀香港 （02388） 提高3個月年息0.4厘，新息率至4.3厘，半年年息更勁升0.8厘至4.8厘，這是繼滙豐（HSBC）於黑雨休市日（8日）突擊以來，發鈔行爭相出招。此外，上商剛提高半年期年息0.2厘至5厘，跟3個月期看齊。

  • 4大行高息榜：
  • 3個月：
  • 中銀、滙豐及恒生4.3厘
  • 渣打香港 （02888） 3.9厘
  • 6個月：
  • 中銀、滙豐及恒生4.8厘
  • 渣打4厘
  • 1年：
  • 中銀及渣打4厘

大新7天短存 享13厘年息

美元定期存款自下半年再爆加息搶客戰，最近除了龍頭行應戰外，集友亦加入5厘息陣營，新推3個月年息享5厘，起存金額12.5萬美元，上限1000萬美元，適合所有客戶斥全新資金在分行渠道開立，推廣期至明天（13日），額滿即止；大新 （02356） 更連環推3個超高息，7天短存享13厘、3個月5.2厘及半年5.4厘。

  • 高息榜：
  • 7天：建行亞洲13.8厘
  • 1個月：眾安（ZA Bank）6厘
  • 3個月：創興5.5厘（至9月底）
  • 半年：富邦5.6厘
  • 1年：富邦5.1厘

眾安1個月美元定存享年息6厘，由即日至9月17日，用戶經ZA Bank App完成單筆兌換美元滿1000美元或以上，將保證獲得一張5.9厘1個月加息券，加上基本年利率0.1厘，即6厘；加息券利率只適用於兌換美元的金額，以上限為30萬美元計，短存速賺1500美元（折合逾1.1萬港元）。

美元於8月份抽升1.7%，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料9月份聯儲局或不加息，美滙指數於3個月內預測為102.6，6至12個月預測為98.74。

華僑銀行經濟師姜靜認為，早前多個聯儲局官員發聲支持下周暫停加息。相反，日本央行突傾向轉鷹，刺激日圓大漲，兌美元一度升破146；美元轉跌，失守105，報104.6，並創 2 月份以來第二大單日跌幅，短期內料美元約在104附近有支持，阻力位在105.9。

最後提醒，眾安孖招齊發，既提供上述1個月6厘快閃息外；再者，「加息星期二」活動亦延長至10月31日（星期二），今個禮拜用戶在App內抽扭蛋有機會獲得高達 4.8厘1個月美元定存加息券。在美元基本年利率0.1厘再加4.7厘，入場費1萬美元，上限30萬美元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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