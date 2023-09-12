【搶人才】公務員巡迴招聘講座 北京上海開展 12月上海增設聯合招聘考試、綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試試場

香港特區政府公務員事務局今日開始在上海和北京舉辦政府巡迴招聘講座，旨在鼓勵在內地大學就讀的香港學生加入特區政府公務員團隊。這是該局首次派員到上海和北京舉行招聘講座，介紹不同職系的工作內容、就業機會和招聘程序。為了吸引更多有志於服務市民的人士加入公務員團隊，政府已將22個部門或職系的職位投考資格擴展至現正修讀大學學士學位或研究生學位的學生，並將於2025年畢業的學生納入考慮範圍。

北京大學、清華大學和復旦大學舉行

首場招聘宣講會針對政務主任和行政主任職系，於今晚在特區政府駐上海經濟貿易辦事處舉行，讓目前在上海升學或居住的港人現場參與或透過網上實時參與。之後，類似的宣講會將在特區政府駐北京辦事處以及北京大學、清華大學和復旦大學校園舉行。在內地大學完成學業並加入特區政府工作的政務主任和行政主任將回到母校，在招聘會上分享他們投考政府工作的經驗，並即時回答參加者的問題。

此外，政府也計劃在12月在上海增設聯合招聘考試、綜合招聘考試和《基本法及香港國安法》測試試場。政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任和二級運輸主任的聯合招聘工作將於本月中旬展開。其他部門或職系也計劃在今年稍後進行招聘，而部分職系則全年持續招聘，為修讀不同專業的畢業生提供就業機會。

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責任編輯：陳玉蓮