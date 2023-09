▲ 【金管局】余偉文獲委任國際結算銀行「主要新興市場經濟體行長會議主席」

金管局公布,金管局總裁余偉文獲委任為國際結算銀行(Bank for International Settlements)下主要新興市場經濟體行長會議(Meeting of Governors from Major Emerging Market Economies)主席。

主要新興市場經濟體行長會議每年舉辦三次,就宏觀經濟與金融市場發展與風險、環球經濟的結構性變化、中央銀行的政策考慮及其他新興市場經濟體關切的話題交換意見。會議成員包括來自新興亞洲、拉丁美洲、中東及非洲和新興歐洲的主要新興市場經濟體中央銀行行長。

余偉文表示,新興市場經濟體在全球經濟與國際金融系統中發揮的作用日益重要。國際結算銀行主要新興市場經濟體行長會議提供一個有用的平台,供世界各地的主要新興經濟體探討經濟與金融相關議題。他期待與新興市場經濟體中央銀行行長合作,共同促進經濟發展及貨幣與金融穩定。

相關文章:

【金管局BIS】金管局阮國恒:監管機構應多留意存款和負債集中程度

【內房危機】余偉文:港銀內房敞口風險可控 不存在風險集中情況

【證監一哥】證監會歐達禮2020年連任國際證監IOSCO主席

編輯:麥德銘