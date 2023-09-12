【異動股】遠洋首8月銷售401億 排名行業前25 股價狂颷逾8成

遠洋集團（03377）公布，8月份協議銷售額19.7億元（人民幣，下同），按年減少78.3%；協議銷售額面積約20萬平方米，每平方米銷售均價9,900元。

遠洋股價周二（12日）大幅颷升，收報0.83元，升82.4%，成交額10.5億元。

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遠洋首8個月累計協議銷售額401.2億元，減少34.3%，操盤金額排名行業前25名；涉及銷售面積約320.83萬平方米。每平方米銷售均價12,500元。此外，遠洋今年已完成2.3萬套房源交付。

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記者：李兆明