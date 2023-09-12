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【黑客入侵】數碼港承認暗網發現疑似外洩資料　黑客組織今早再流出受害者個人資料

Hot Talk 16:07 2023/09/12

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勒索軟件黑客組織Trigona攻擊香港數碼港，並聲稱已取得超過400GB數據，數碼港上周承認遭未經授權的第三方入侵部分電腦系統，並已報警及向私穩專員公署通報。Trigona今日（9月12日）於社交平台X（前稱：Twitter）表示，已發放新一批從香港數碼港獲得的資料，聲稱包括個人身份證、銀行帳戶資料等。

數碼港表示，在9月6日注意到暗網上有疑似與該事件有關的資料被披露，當時已隨即公佈並通知可能受到影響的人士，在今日留意到暗網有額外與事件有關的資料，據現有調查結果，資料包括個人姓名及聯絡方法、員工、前員工及求職者的資料以及少量的信用咭資料。

黑客入侵數碼港、私隱公署：8.18已獲資料外洩通報，早前相關報道，可見【下一頁】

數碼港：已直接聯繫可能受影響人士　設立專責網站

數碼港表示，已直接聯繫可能受影響人士並會向他們免費提供由專業保安顧問負責的身份監察服務， 亦設立了專責的網站 https：//www.cyberport.hk/infosecurity 以提供更多資訊。數碼港會繼續檢視資料，更新網站內容。

為了預防身份被盜用的可能，數碼港鼓勵留意帳戶中的任何可疑活動或通知。為審慎起見，用戶可能希望採取一些額外措施，包括定期更改密碼，並確保不會在多個帳戶中使用相 同的密碼。

數碼港表示，數碼港是今次惡意入侵的受害者，對於所有形式的網絡犯罪行爲予以嚴厲譴責，並對於事件可能帶來不便或關注，深表遺憾。公司表示，可向公眾保證，已採取積極果斷的措施來加強網絡安全。

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編輯：麥德銘

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