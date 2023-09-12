【新股IPO】跨境物流服務商泛遠國際第二度遞交上市申請

泛遠國際再度遞交上市申請，中毅資本為獨家保薦人。公司早於今年2月申請上市，惟已失效。根據泛遠國際的初步招股文件顯示，公司為知名的跨境電子商務物流服務供應商，主要提供端到端跨境物流服務；對物流鏈提供整體管理，包括制定配送路線、運輸方式、配送成本控制等。





【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

根據弗若斯特沙利文報告，按2022年跨境電子商務物流業收入計，泛遠國際於中國跨境電子商務物流市場排名介乎25至20名，約佔市場份額0.03%，與逾1,100名供貨商維持業務關係，曾配送包裹至超過220個國家/地區。今年上半年盈利約1,170萬元人民幣，按年減少17%，淨利潤率由去年同期的2.3%減少至1.7%。





【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】溫股知新：政策加快推出 經濟仍需力谷

主要股東主席王泉在泛遠國際進行上市重組前持股逾26%，阿里巴巴旗下淘寶中國持股10.58%。阿里巴巴於2021年1月以近1.39億元入股泛遠，於今年5月16日以同價將泛遠股份脫手，同時阿里的聯屬公司淘寶中國以同價購入泛遠的優先股。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者:張以正