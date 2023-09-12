【援助基金】颱風暴雨接連襲港 政府於各區設申請援助基金服務站

受世紀暴雨以及颱風蘇拉影響，不少地區均受到嚴重破壞，為此，政府宣佈將於今明兩日在18區民政諮詢中心和新界27個鄉事委員會設立專門服務站，為受颱風「蘇拉」和世紀暴雨影響、有經濟困難的市民填寫申請表格，申請政府和各慈善團體的緊急援助基金。

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設於20間民政諮詢中心的服務站上午9時至晚上7時開放，設於鄉事委員會的服務站上午10時至下午6時運作。除民政事務處的服務人員，社會福利署、地政總署、漁農自然護理署的政府人員也會在公務員動員機制下參與服務站的工作。

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此外，特首李家超亦對近日暴雨的善後工作進行總結。他表示，政府有計劃強化香港的排水系統，會在不同地區進行渠務擴闊、維修或加建工程。某些地區已出現水浸情況，風險較高，政府會調動工程次序，提前動工，盡快改善該處渠務。

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撰文：鄭日棱