【港元定存】中銀加港元半年定存息至4.2厘追貼滙豐 邊間中小行仲高息？

▲ 中銀香港加港元定存息

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拆息轉升，今天（9月12日）有5間港銀加港元定期存款息，包括中銀香港 （02388） 提高3個月年息0.5厘至重上4厘，半年期年息更勁升0.6厘至4.2厘，追貼上周五（8日）率先出擊的滙豐（HSBC）。近年每當滙豐帶頭加息，中銀隨即作相應調升，務求把牌價息率看齊；這也是中銀自8月5日調高上述兩存期以來，事隔個多月再出手。

專家以兩大發鈔行輪流加息下，料中小行被迫跟加迎戰。此外，面對綠債的競爭，其挾持4.75厘保底息，將於下周一（18日）正式推售，適逢第3季季結在即，專家遂料定存息由現時至月底易升難跌，扭轉過去半個月的劈息浪。

不過，縱使兩大龍頭行加息至重上4厘，可是3個月的高息王仍是眾安（ZA Bank）的6.6厘，這虛擬銀行剛把原本是明天（13日）屆滿的優惠截止期，剛順延至下周二（19日）。其玩法是迎新獎賞，新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，即存息達6.6厘，以上限5萬元計算，期內賺息逾800元。

3中小行半年年息4.5厘稱冠

至於半年期，現呈3冠王，大新 （02356） 、大眾財務及富邦齊報4.5厘。大新的門檻為100萬元，須全新VIP客戶，上限500萬元；富邦的入場費也是100萬元，要求合資格個人或公司客戶以新資金在分行開立；大眾財務的起存額是50萬元。

此外，今天追趕加息快車還有4行，建行亞洲連續兩天加息，最高是3個月，上調3個月年息0.1厘至4.5厘；大眾銀行調高3個月年息0.1厘至4.4厘；上商提高半年期年息0.15厘，新息率至3.93厘；匯立（WeLab Bank）新推7個月年息4厘。

順帶一提，近期動作多多的眾安，把「加息星期二」活動延長至10月31日；而今個禮拜用戶在App內抽扭蛋，有機會獲得高達3.9厘的1個月定存加息券，在基本年利率0.1厘再加3.8厘，進場費10萬元，上限300萬元。

1個月拆息5連升至4.61厘，兩周以下拆息全線爆上4厘或以上。

另外，內地近日連番出新招冀力遏人民幣跌勢，而人民幣止跌喘穩有利中港經濟及股市，本港經濟好轉有助貸款回升，遂令業界高息吸存出路多。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，人民幣3個月內預測為7.35，未來6至12個月料為7算。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪